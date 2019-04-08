她在Uniqlo撞到人！驚見父子3人坐地玩牌　反被嗆「那人瞎的」

▲一名父親帶著兩個兒子在Uniqlo銅鑼灣店打牌。（圖／翻攝自臉書專頁）

大陸中心／綜合報導

香港女網友近日在臉書專頁表示，在Uniqlo銅鑼灣店購買嬰兒套裝時，不慎撞到一名男童，道歉後發現，原來是一名爸爸和兩個兒子坐在地上玩遊戲卡，想不到該父親隨後竟用英文對兒子說「那人瞎的，沒有帶眼睛出門，不要理她」。三人被店員請出去後，爸爸揚言「我下次會再來」。

女網友近日投稿至臉書專頁《生仔要考牌》稱，由於好友的女兒很快就要出生，決定在Uniqlo買米奇圖案的嬰兒服當禮物，逛街前就已經上網挑好了款式，想說到店裡可以速戰速決。

女樓主表示，到了銅鑼灣店後，可能因為太專心找嬰兒服，不小心撞到人，當時完全沒想到是小朋友，因為對方大概就是一隻小狗的高度，自己也沒有看清楚，接著立刻和別人道歉，「沒想到的是，給一家三口怒瞪。」

女網友接著說，目測分別是5、6歲和8、9歲的小男孩，以及30歲左右的爸爸，這一家三口坐在Uniqlo全球旗艦店的地上玩牌；那名爸爸第一反應就是用英文和小孩說，「那人瞎的，沒有帶眼睛出門，不要理她」。

樓主表示，聽到後非常生氣，心裡想說，「你和我講英文就對了，還害怕說國語我不知道怎麼回答你」，隨後用英文和對方理論，但男子「完全不覺得自己有問題」。

向店員求助後，店方請三人離開，當時該名父親用英語揚言「我下次會再來」，樓主則回嗆「下次記得順便帶爐火來煮麵。」女網友推測稱，聽口音不是香港人，可能是馬來西亞或新加坡。

對此網友紛紛留言稱，「老爸自己都需要別人教育，很期待他的小朋友長大後會變成什麼樣子」、「父母做了一個壞榜樣還以為自己很有型」、「講英文以為自己會高人一等，幼稚到一個點」。

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