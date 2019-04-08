9個重點優化海濱項目　維港海濱長廊10年內增至34公里

▲香港維多利亞港。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

香港發展局（DEVB）局長黃偉綸透露，特區政府計劃在10年內開通維港海濱，屆時海濱長廊將由目前的21公里增至34公里。根據他的說法，財政司司長新一份《財政預算案》預留60億港元，用於發展海濱長廊以及休憩空間，將推動9個重點優化海濱項目，合計提供35公頃的休憩用地。

根據陸媒報導，9個重點優化的維港海濱項目分別位於灣仔、東區、啟德、茶果嶺及荃灣，其中東區走廊行人板道是目前進度最快的項目，10公尺寬的板道將提供足夠空間給不同使用者，有關項目預計2021年開工、2025年完工。值得一提的是，添馬公園延伸至灣仔會展中心的新海濱工程目前也在進行中，部分將於今年內開放，將提供新的公共空間。

▼維多利亞港施放的煙火。



黃偉綸表示，海濱事務委員會非官方成員積極倡導海濱用途的規劃，並且通過公眾參與活動建立民間共識、訂立發展方向；通過私人機構參與海濱發展和管理，可以充分發揮民間創意、市場智慧和經驗；通過優化海濱的工作，期望讓市民有更廣闊、多元和優質的空間。

公開資料顯示，海濱長廊形成一道與海港融合一體的綠化地帶，為海濱提供多樣化用途和活動空間，例如露天茶座、消閒及娛樂設施，以及適合漫散步及欣賞維港景致的設施等，還將融合大量綠化及不同的海事設施，包括碼頭、公眾登岸梯級等項目。