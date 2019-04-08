　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9個重點優化海濱項目　維港海濱長廊10年內增至34公里

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港維多利亞港。（圖／CFP）

▲香港維多利亞港。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

香港發展局（DEVB）局長黃偉綸透露，特區政府計劃在10年內開通維港海濱，屆時海濱長廊將由目前的21公里增至34公里。根據他的說法，財政司司長新一份《財政預算案》預留60億港元，用於發展海濱長廊以及休憩空間，將推動9個重點優化海濱項目，合計提供35公頃的休憩用地。

根據陸媒報導，9個重點優化的維港海濱項目分別位於灣仔、東區、啟德、茶果嶺及荃灣，其中東區走廊行人板道是目前進度最快的項目，10公尺寬的板道將提供足夠空間給不同使用者，有關項目預計2021年開工、2025年完工。值得一提的是，添馬公園延伸至灣仔會展中心的新海濱工程目前也在進行中，部分將於今年內開放，將提供新的公共空間。

▼維多利亞港施放的煙火。

香港維多利亞港為中國國慶所施放的煙火。（圖／CFP）

黃偉綸表示，海濱事務委員會非官方成員積極倡導海濱用途的規劃，並且通過公眾參與活動建立民間共識、訂立發展方向；通過私人機構參與海濱發展和管理，可以充分發揮民間創意、市場智慧和經驗；通過優化海濱的工作，期望讓市民有更廣闊、多元和優質的空間。

公開資料顯示，海濱長廊形成一道與海港融合一體的綠化地帶，為海濱提供多樣化用途和活動空間，例如露天茶座、消閒及娛樂設施，以及適合漫散步及欣賞維港景致的設施等，還將融合大量綠化及不同的海事設施，包括碼頭、公眾登岸梯級等項目。

ET快訊
楊楊近照帥炸！她無名小站當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子
連千毅老婆曝光！長腿「深V車頭燈」笑起來超甜美

關鍵字：維港海濱長廊,香港發展局,香港,維多利亞港,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美經貿協議現曙光　環時：瓜果成熟也需防止天災人禍

陸首次南極白晝天文觀測　取得太陽全日面、白晝觀星圖像

影／離奇失蹤45天！男大生「蒼白消瘦」...曝片段記憶：住墓園廢棄房裡

毛新宇清明期間露面　攜妻兒回湖南韶山祭祖

9個重點優化海濱項目　維港海濱長廊10年內增至34公里

18萬人的京東砍員工　淘汰「性價比低、績效差、不能拚搏」三類人

赴比利時參加中歐峰會　李克強：合作有利歐盟內部發展

體驗生命教育！大學生躺屍袋「模擬死亡」　網掀正反論戰

陸外匯儲備五連漲　人民幣躋身全球央行儲備前五

陸最年長「開國將軍」熊兆仁逝世　享年107歲故事拍成電影

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

9個重點優化海濱項目　維港海濱長廊10年內增至34公里

18萬人的京東砍員工　淘汰「性價比低、績效差、不能拚搏」三類人

赴比利時參加中歐峰會　李克強：合作有利歐盟內部發展

體驗生命教育！大學生躺屍袋「模擬死亡」　網掀正反論戰

陸外匯儲備五連漲　人民幣躋身全球央行儲備前五

陸最年長「開國將軍」熊兆仁逝世　享年107歲故事拍成電影

毛新宇清明期間露面　攜妻兒回湖南韶山祭祖

影／參加潛水課程！虎鯊突游來大口咬下…她頭部「當場撕裂爆血」縫70針

中俄蠶食阿拉伯千億軍武市場　美官員「急跳腳」放話警告

濰坊3大非物質文化遺產　傳承老祖宗手藝賦予新意

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！

新案點燈率低也不怕　八德興仁夜市滿租率達8成

柯文哲背肌拉傷影響走路　續戰大甲媽有變數

大元自爆心機重！　夜跑靠「穿搭巧思」美過姐妹們

5公尺巨大母蟒蛇現身！重63kgs「肚子帶73顆蛋」...靠公蛇搭訕抓到

鬼城跳樓凶宅　仲介晚上拒帶看　屋主棄售下架

執法利器再升級　海巡署新造35噸艇8日開工　

「400匹」福斯Golf R Plus原廠開發中　首要對手直擊賓士AMG A45

從微信買大陸壯陽藥　高雄男吃上「過失輸入禁藥罪」

大陸熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

5歲童爬鐵捲門誤觸開關遭捲亡！..

少1分打10下！狠師拿掃帚爆打..

藍寶堅尼Urus狠狀　騎士插進..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

床的世界、和成研發長照產品登陸

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

清明祭拜！他一點火「燒光山頭墳..

爸爸喝醉誤睡15歲女兒　法官卻..

大媽撿鑽石項鍊　要求「分我一半..

4歲弟噎到！老師0反應…結局慘..

更多熱門

相關新聞

前座「狂放屁2小時」　考生傻爆眼

香港中學文憑考試（DSE）近日展開考試，然而4月6日有一位考生因為太緊張，竟然連放了2小時的臭屁，屁味像是「伴隨綠袖子music」不斷飄過來，害得坐在後座的學生不斷吸到「芬多精」，腦袋瞬間一片空白，衣服上還有屁味，還影響考試成績。

駐港部隊艦艇　南海實彈演訓開火

港「逃犯條例」二讀　場外抗議不斷

瀋陽爆發H5N1禽流感　香港暫停進口產品

南沙大橋虎門二橋通車　分流6萬車次

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

學徒是學技術　他討回18萬加班費

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面