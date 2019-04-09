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嘉楠風華酒店「封街寫生趴」　第一名全家可免費住宿

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▲▼ 嘉楠風華酒店封街寫生趴，第一名可獲免費住宿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉楠風華酒店封街寫生趴，第一名可獲免費住宿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉楠風華酒店日前封街舉辦「我在奇幻魔法堡」兒童節寫生比賽活動，只要交件成功，家長和比賽的孩童可以到奇幻魔法堡免費玩遊樂設施，金獎更可以全家免費住宿，並結合嘉義市消防隊德安分隊現場辦理防火宣導，參與的民眾能藉此機會更加了解家庭防火相關知識。

▲▼ 嘉楠風華酒店封街寫生趴，第一名可獲免費住宿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

寫生比賽分為幼兒園、國小低年級、中年級與高年級四組，各公、私立幼兒園及國小的學生均可報名參加，最高獎金為嘉楠風華家庭房住宿一晚及萊爾富禮券，個人組及團體組報名前50名還可獲得精美文具，飯店也製作精美的扇子贈送給參加寫生的小朋友留念。

▲▼ 嘉楠風華酒店封街寫生趴，第一名可獲免費住宿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

這次比賽錄取各組第一名可獲得嘉楠風華酒店豪華家庭房住宿券一張、萊爾富禮券及奇幻魔法堡親子門票乙組及獎狀。銀獎各組1名可獲得奇幻魔法堡親子門票乙組(兒童票1張及成人票1張)、萊爾富禮券禮券及獎狀乙只。佳作：各組5名(共20名)，可獲得奇幻魔法堡親子門票乙組(兒童票1張及成人票1張)、萊爾富禮券禮券及獎狀乙只。網路人氣獎：各組1名(共4名) 可獲得奇幻魔法堡親子門票乙組(兒童票1張及成人票1張)、萊爾富禮券禮券及獎狀乙只。

▲▼ 嘉楠風華酒店封街寫生趴，第一名可獲免費住宿。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

總經理陳建昇表示，嘉楠風華酒店為回饋嘉義地區民眾，特別舉辦寫生比賽，廣邀對繪畫有興趣的兒童來報名，全程免費，將全國首創獨棟的「奇幻魔法堡」透過他們的想像將「奇幻魔法堡」的外觀畫下來；飯店特別與嘉義大學產學合作，視覺藝術學系廖瑞章主任今天也到場擔任評審召集人。

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關鍵字：嘉楠風華酒店封街寫生趴,陳建昇,免費住宿

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