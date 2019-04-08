河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

▲河北一間醫院的跑馬燈出現「日本萬歲」標語。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

河北保定有多位網友今（8）日反映稱，當地高陽縣醫院的LED跑馬燈上，出現了多句不當標語。據網友拍下的影面顯示，LED上寫的標語寫著「日本萬歲，支持中國的是傻X。」保定市公安局表示，案件高陽警方目前正在調查中，已逮捕一名31歲的李姓嫌疑人。

綜合陸媒報導，保定市高陽縣醫院急診室的LED跑馬燈上，今天上午10時突然出現「日本萬歲」等辱華言論。雖然該醫院發現後，立即切斷LED顯示器電源並報警，不過還是被網友拍下。對此，高陽縣公安機關表示，已迅速介入調查。

▲院方發現LED跑馬燈遭惡搞後趕緊切斷電源，不過還是被不少人拍下。（圖／翻攝自微博）

北青報記者多次撥打高陽縣醫院的電話，但都無人接聽。不過在一名網友發布的該微博影片下方，保定市公安局留言回覆表示，案件高陽警方正在調查中。據了解，當日下午3時許，高陽縣警方已逮捕了嫌疑人李某某（男，31歲，高陽縣人），目前案件正在進一步偵辦中。

根據中國《憲法》第54條規定，「中華人民共和國公民有維護祖國的安全、榮譽和利益的義務，不得有危害祖國的安全、榮譽和利益的行為。」

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛紛流留言表示「能取消他的國籍收回身份證嗎，反正我看他也不想做中國人」、「能取消他的國籍收回身份證嗎，反正我看他也不想做中國人」、「既然不喜歡中國，把他流放到食人族算了」、「太囂張了，這是叛國罪了吧」。