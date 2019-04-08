　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲河北,醫院,日本萬歲。（圖／翻攝自微博）

▲河北一間醫院的跑馬燈出現「日本萬歲」標語。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

河北保定有多位網友今（8）日反映稱，當地高陽縣醫院的LED跑馬燈上，出現了多句不當標語。據網友拍下的影面顯示，LED上寫的標語寫著「日本萬歲，支持中國的是傻X。」保定市公安局表示，案件高陽警方目前正在調查中，已逮捕一名31歲的李姓嫌疑人。

綜合陸媒報導，保定市高陽縣醫院急診室的LED跑馬燈上，今天上午10時突然出現「日本萬歲」等辱華言論。雖然該醫院發現後，立即切斷LED顯示器電源並報警，不過還是被網友拍下。對此，高陽縣公安機關表示，已迅速介入調查。

▲河北,醫院,日本萬歲。（圖／翻攝自微博）

▲院方發現LED跑馬燈遭惡搞後趕緊切斷電源，不過還是被不少人拍下。（圖／翻攝自微博）

北青報記者多次撥打高陽縣醫院的電話，但都無人接聽。不過在一名網友發布的該微博影片下方，保定市公安局留言回覆表示，案件高陽警方正在調查中。據了解，當日下午3時許，高陽縣警方已逮捕了嫌疑人李某某（男，31歲，高陽縣人），目前案件正在進一步偵辦中。

根據中國《憲法》第54條規定，「中華人民共和國公民有維護祖國的安全、榮譽和利益的義務，不得有危害祖國的安全、榮譽和利益的行為。」

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛紛流留言表示「能取消他的國籍收回身份證嗎，反正我看他也不想做中國人」、「能取消他的國籍收回身份證嗎，反正我看他也不想做中國人」、「既然不喜歡中國，把他流放到食人族算了」、「太囂張了，這是叛國罪了吧」。

ET快訊
還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝
全球首創「同意保險套」2人4手才可開啟！廠商：確保你情我願

關鍵字：河北醫院,跑馬燈,日本萬歲,辱華

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

宜賓盈盈深V直播「戴紅領巾捕魚」　罰款千元拘留10天

李克強德媒發署名文章　盼中歐「開放合作互利共贏」

放寬城市落戶限制　發改委：隨遷子女可就近受教育

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

酒醉男遇警「戲精秒上身」　裝笨酒測連吹49次才成功

2秒進站濟南地鐵！　首例3D「刷臉」辨識錯誤率僅0.000001

團貸網倒債　千人湧入東莞街頭示威「地鐵關閉、公車改道」

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

宜賓盈盈深V直播「戴紅領巾捕魚」　罰款千元拘留10天

李克強德媒發署名文章　盼中歐「開放合作互利共贏」

放寬城市落戶限制　發改委：隨遷子女可就近受教育

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

酒醉男遇警「戲精秒上身」　裝笨酒測連吹49次才成功

2秒進站濟南地鐵！　首例3D「刷臉」辨識錯誤率僅0.000001

團貸網倒債　千人湧入東莞街頭示威「地鐵關閉、公車改道」

記憶體市況止跌　旺宏3月營收月增8.8%、華邦電升13.99%

22歲體操選手「雙腿折筷子」　18年生涯結束了…IG發長文感謝

單親媽求親子相處　崩潰父嗆：他X的就是不想看到妳！

獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保

凱特王子妃換貴族造型師　替時尚衣Q加分

王令麟：東森自然美增設草莓網店中店　還要朝醫美發展

蜘蛛人爽秀手機畫面截圖　下秒又被抓到「出包了！」

白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

一份只要20元！高雄老店「正修蛋包飯」忍痛熄燈：去年底由盈轉虧

大馬賽首度「非對手」同台　林丹、李宗偉溫暖敘舊勾回憶

買飲料還想多加「奶襲」！　金毛仔摸女店長胸辯：開玩笑

大陸熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

5歲童爬鐵捲門誤觸開關遭捲亡！..

少1分打10下！狠師拿掃帚爆打..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

床的世界、和成研發長照產品登陸

藍寶堅尼Urus狠狀　騎士插進..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

清明祭拜！他一點火「燒光山頭墳..

和妻爭奪監護權　他砸死自己2子

大媽撿鑽石項鍊　要求「分我一半..

爸爸喝醉誤睡15歲女兒　法官卻..

更多熱門

相關新聞

巨筷夾越南漢堡漢堡王遭批辱華

連鎖速食店漢堡王日前在紐西蘭官方Instagram上發布一段廣告，片中多名顧客以巨大的筷子夾住漢堡，動作極為不自然且誇張。這段影片主打最新口味的漢堡越南甜辣椒嫩脆雞堡，貼文中還寫著「帶上你的味蕾來到胡志明市」，外界批評這是一則具有「種族歧視」內容的廣告。

瑞典節目酸陸客　主持人宣布請辭

無懼NCC　中天5分鐘刷20韓流跑馬燈

VOGUE拍小眼塌鼻女遭砲轟：歧視

ZARA雀斑女模挨轟辱華　她這樣解析

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」笑起來超甜美

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

更多

最夯影音

更多

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面