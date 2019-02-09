美軍飛官認證！10個理由解釋為什麼他們喜歡F-35戰鬥機

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

F-35被譽為是「天下第一戰機」，但許多國家還是有軍事專家或政客質疑F-35的價值。對此美國空戰司令部司令卡萊爾上將（Herbert Carlisle）指出，唯一了解真相的人還是來自飛行員本身。

美國傳統基金會（The Heritage Foundation）訪問31名飛行員，這些飛行員分別有駕駛過F-15C，F-15E，F-16C和A-10等戰機的經驗，每個人都對F-35A表達了高度的信任。

▲F-35A飛行照。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



從31位飛官的意見當中，大概可以整合出9大類的見解。

1. 即使有限制F-35A的反應力與機動力，每一位受訪的飛行員還是會選擇在多對多的空中混戰選擇F-35A，而非從前駕駛過的戰機。

2. F-15C教官表示，他在空戰模擬當中一直擊敗曾經駕駛過的戰機。

3. 一名前F-16C教官表示，方向舵的可以轉彎的程度令人難以置信，可以在1秒之內提供恆定的28度角轉彎。

4. 3名F-16CJ的教官說，一架F-35可以比3架F-16CJ更快的發現並攻擊地對空飛彈站點。

5. F-35A可以有效關閉敵機的雷達與地對空雷達，而且不會讓敵軍感受到正遭受到電子戰的攻擊，加上又是隱形的，這種戰機敵軍的雷達幾乎不可能看見。

6. 一名A-10教官表示，F-35A的感測器套件對姿態感知的輔助，允許飛行員在低威脅環境下近距離支援空中任務而且執行得比A-10更好，F-35A也是在高威脅環境下，唯一能近距離空中支援的多用途平台。

▲F-35A比其他隱形戰機更容易維護（圖／翻攝自美國空軍官網）



7. 更先進的隱形科技讓F-35A的隱形機身維護不像F-22、F-117、B2那麼難以伺候，隱形能力不會限制F-35A多次執行演習或戰鬥任務的能力。

8. F-35A所有戰術感測器整合到同一個顯示器的功能還是不夠優化，大多數飛行員會抱怨顯示器上出現多個聯絡人。

9. 在開始量產之後，預計F-35A的成本將低於歐洲的「颱風戰鬥機」、法國的「飆風M戰鬥機」或最新版本的F-15K，F-35A超越其他第四代戰機，不論是空對空還是空對地，沒有一架戰機可以表現得像F-35A如此出色。