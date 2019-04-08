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【英語多益通】自學英文50年　水電工阿伯考出多益895分

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文／賴亭宇

只有初中畢業、當水電工超過40年，翁潤澤憑著對英語的興趣，一頭栽進英語學習的世界，50年來自學成為聽說讀寫樣樣行的英語達人。即使現在過著退休生活，仍持續自我精進，對他來說，學英語就是人生最大的樂趣。

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲翁潤澤認為英英字典的釋義最道地，還有大量例句，是絕佳的學習工具。（攝影／賴亭宇）

幼時生活環境的困頓，造就翁潤澤身上那股不服輸的拚勁。深知學習機會有多寶貴，他積極培養個人專長，「當時覺得有個一技之長，再加上英文好，應該能幫自己加分。」國中畢業後雖無法繼續升學，翁潤澤一邊當水電學徒一邊學英文，從音標開始學起，每天看書、聽廣播，一步一腳印地學出心得來。如今，翁潤澤不僅在多益英語測驗（TOEIC）獲得895的高分，托福紙筆測驗（TOEFL ITP）也考出583分的佳績，在文法結構部分更奪下滿分。不但遠超過許多大學的英文畢業門檻，爬山時偶遇來學中文的美國大學生，還能用一口流利英語侃侃而談，講述台灣歷史與政治局勢。

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與各國工程師溝通 醫師也刮目相看

英語力也為翁潤澤的職涯發展如虎添翼。不管是在成大醫院維修設備、參與高鐵建設，「大家遇到英文溝通問題，第一個都是想到我，這種感覺很拉風喔！」因為醫院大多數儀器都是由國外購入，要裝配、維修，非看懂英文說明書不可，翁潤澤還為此買書來讀。儀器裝設階段常會有外國技師來監工，這時他就成了雙方溝通的不二人選。曾有一名來裝設體外震波碎石機的德國工程師，臨別前還送翁潤澤一套精巧的德國製工具，作為感謝和紀念，令他相當難忘，「跨文化的交流與碰撞，是我學英文最大的樂趣。」

也因翁潤澤具備跨領域專長，而後有機會加入高鐵營建團隊，擔任轉轍器領班。工作上，接觸到來自德國、日本、澳洲、比利時等頂尖工程師，他都能現場用英語應對、交流，成為團隊中不可或缺的角色。他笑說，雖然高鐵公司有聘請翻譯，但遇到較專業的工程類詞彙，例如copulate（將兩個車廂接合在一起），還是要他出馬才行呢！

翁潤澤回憶，17歲那年從台南上台北當學徒，從冷氣裝修開始摸索，他希望自己不只是掌握技術，還要深入了解背後的原理，但看不懂密密麻麻的原文書怎麼辦？當時他一天工資只有五塊錢，存了兩年，才去報名補習班課程。「正確的發音，還是要由老師來示範才學得好。」相當有遠見的翁潤澤，認為學外語就像小孩學母語一樣，要從聽和說開始。學會音標和發音之後，聽到生字，也能靠聯想的方式拼出來，再去查用法。他於是展開自學之路，每天早起看華視英文節目，並錄下英文廣播，下班回家繼續反覆聽。邊聽邊寫筆記、跟讀之外，他還懂得舉一反三，思考如何用英語回答聽到的問題。

翁潤澤笑說，當兵的同袍、親朋好友都知道他有空就要聽英文廣播，放假出遊都不會找他。閒暇之餘，他會去參加英語教學機構舉辦的青年音樂晚會，聽英文聖詩、看外國電影，讓自己沉浸在英語的環境，「覺得比吃喝玩樂更有意思。」

狂聽廣播、翻爛字典 連說夢話都是英文

也由於家中沒人像他這麼熱愛英語，剛開始翁潤澤只能跟自己練習對話。曾有好幾次半夜被老婆搖醒，原來是他夢到跟外國人交談，正在用英語說夢話呢！

此外，翁潤澤最推薦的自學工具就是「英英辭典」，他認為，用簡單的英文來解釋困難的詞彙，含義才不會失真。他喜歡買多本字典來用，因為不同出版社會有不同例句，可以一口氣學到更多用法。目前他手邊共有六部字典，包括三部《Oxford》、兩部《Longman》，還有一部美式英語的《Macmillan》，斑駁捲翹的書頁，正說明了主人對英語的熱愛。

為了解自己的程度，翁潤澤每年不間斷地報考各類英文檢定。包括TOEIC、TOEFL Junior，還挑戰出國留學必備的TOEFL ITP；今（2019）年他更打算挑戰新版TOEIC。他認為，透過報名考試，等於設定目標，讓自己持續挑戰更高分，不要荒廢英文。對他來說，這些都不是乏味的測驗，更像是有趣的闖關遊戲。

隨著科技的進步，翁潤澤現在也懂得請教他口中的「Google大師」，用英文來查資料，享受大量汲取知識的樂趣。他勉勵，現在的學生、上班族要把英文學好，比他當年容易太多了，「只要用對學習方法，我一個水電工能做到，年輕人也一定能做到！」

About翁潤澤
出生：1952年
現職：已退休
經歷：成大醫院水電師傅、台南高鐵營建團隊轉轍器領班
英語程度：TOEIC 895分、TOEFL ITP 583分（文法結構滿分）、TOEFL Junior 885分（聽力滿分）

本文經授權轉載自《English Career》No. 67

延伸閱讀》想轉行到科技產業就職？先把英語能力給備好！

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