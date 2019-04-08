做好6件準備工作　讓你的面試成功率提升50%

▲想要一次面試就拿到offer，不只是話要說到面試官的心坎裡，事前的準備工作更要做足，才能充分展現自己。（圖／CFP／示意圖）

圖、文／時報出版提供

面試是一次個人和企業之間的博弈。對於企業而言，通常收到的履歷數量遠遠大於所需的人才數量，所以企業會對求職者進行嚴格篩選，希望可以招聘到最適合的人才。正因如此，求職者有必要做好充分準備，以免錯失良機。首先，我們需要了解一些面試的潛規則。

★面試，其實就是面試官對你的印象

表面上，企業招聘的標準是按照企業的招聘要求，但更多的是面試官對你的「整體印象」。你與面試官「博弈」的過程，其實就是你給他留下什麼印象的過程。說白了，就是他看你這個人順不順眼。這包括很多方面，例如第一印象、過往經歷、你的能力、你的價值觀、你對這場面試的重視程度等。你會不會做人，很大程度上決定了你是否能夠面試成功。關注細節，你會得到更多。

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★面試，其實就是看你是否用心

用心的人，會給人一種很虛心、很有經驗的感覺。他會為這場面試做很多準備，所以對於面試官的提問，他總能應答如流，讓人感到這個人是值得信賴的。其實每個人都可以做到這點，關鍵在於你是否肯花心思。你需要用心的地方很多，包括履歷的設計、自我介紹的準備、外在形象的打理等。

★面試，其實就是一場厚積薄發的戰役

面試是一場厚積薄發的戰役。什麼是「厚積薄發」？就是你過去積累的經驗，讓你能夠隨時引爆自己的潛能。招聘人員想要看到的是你的爆發力，這個爆發力，是你對應徵職位的把握程度和自信度。如果你能夠對以前工作中出現的問題應對自如，相信面試同樣的職位或是更高一級的職位， 都不會是什麼問題。

很多人會問，要怎樣做好面試的準備工作呢？針對以上的招聘面試潛規則，來跟大家聊聊要做好哪些準備工作：

第一、對應徵的職位進行全面的了解

很多人喜歡海投履歷，其實這樣除了浪費時間之外，並沒有什麼用處，因為HR不會對那些沒有針對性的履歷多看一眼，所以你要對應徵職位進行全面的了解，以便讓自己更加有把握。很多面試官會問這樣的問題：你對這個職位了解多少？你知道這個職位是做什麼的嗎？針對這些問題，我們該了解哪些東西呢？

❶ 了解職位的職責：看看這個職位需要做什麼，這些職責跟你過去的經歷是否有交叉的地方。如果沒有，盡量不要嘗試，因為這樣相當於轉行了；如果有，盡量熟知這些職責，以便為面試做準備。

❷ 了解職位的招聘要求：看看企業列出的要求，你已經具備了哪些、沒有具備哪些。例如， 企業要求求職者要有較強的溝通表達能力，但你這方面能力較弱，那就要想想怎麼加強這個能力， 以便讓自己更加主動。

第二、對應徵的公司進行了解

很多面試官會問：你了解我們公司嗎？可以具體說明嗎？你為什麼想加入我們公司？我們公司最吸引你的地方是什麼？所以我們有必要對應徵公司進行了解，比如了解公司所處的行業、產品、規模大小、行業地位、企業文化、創始人、未來發展前景、獲得的榮譽等。如果你還能說說你對這個行業趨勢的看法，那就更能為自己加分。

第三、各種材料的準備

比如履歷、相關證書影本。有些人面試喜歡空手去，其實這樣會給面試官一種你不夠重視的印象，除非你現場就能表現自己的實力，否則最好還是帶點東西，讓面試官覺得你是有備而來，而且帶東西還可以降低你的緊張感。正所謂「手中有糧，心中不慌」。一般來說，很多公司的HR都會列印履歷，但是如果你自己帶一份，也能給他們留下你做事認真的好印象，何樂不為？帶筆也是很重要的，因為面試一定要填資料，雖然影響不大，但是如果你能夠考慮到很多細節，至少會讓對方覺得你為人可靠，也很重視這間公司。

第四、外在形象的準備

除了求職者的個人素質之外，很多企業招聘人員也很關注求職者的外在形象。沒有人有義務透過你邋遢的外表去覺察你的內心世界。這裡說的「外在形象」，不是說你的衣服有多漂亮、化妝多好看，而是你的穿著打扮要適合你的職業身分。其實不同類型的公司對服裝的要求都不一樣，像一些網路公司，可能就比較輕鬆休閒，但是一些服務類企業，則會要求你穿著正式。雖然標準不一，但還是有一些共通性，比如，衣著要乾淨整潔、體現幹練的作風；女生可以化點淡妝，但不應濃妝豔抹，否則容易將面試官的注意力集中在妝容上。

第五、面試問題的準備

在一場面試中，有一些問題是面試官必問的，像「自我介紹」、「工作中有哪些事讓你覺得是最有成就感的」、「在工作上有哪些技能或天賦」、「相比別人，你的優勢在哪裡」等。這些問題， 主要是圍繞你的個人經歷、個人最突出的能力來進行設計，你可以假設面試官就在面前，然後模擬回答問題。你要充分認識自己，熟知履歷的內容。

第六、心理準備

面試就是一次自我展示的機會，所以一定要敢於「放開自己」，把最真實的自己表現出來。很多人由於緊張，說話結結巴巴，頭腦一片空白，導致沒有發揮出真實的水準，錯失了得到好工作的機會，所以一定要熟悉自己的履歷，多做準備，使自己更從容、更有自信。面試其實從準備時就開始了，真正的面試達人，是不會打無準備之仗的，與其浪費時間去參加一些沒有把握的面試，不如好好做一次準備，讓自己的面試成功率提升，成為每次面試必拿offer 的人。

★本圖、文經時報出版授權，摘錄自劉仕祥《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書