騎車撞上等於菜刀切菜！4歲女孩慘被風箏線「割喉」...血印近4公分

▲女孩脖子上的割痕。（圖／魯中晨報）

大陸中心／綜合報導

不少人會趁清明假期出門春遊。山東淄博一名4歲女童5日在廣場上玩耍，奔跑時不小心撞上了風箏線，脖子被割出近4公分的「血痕」。女孩媽媽表示，所幸女兒遇到的是靜止不動的風箏，不然被割破大動脈就沒這麼幸運了。一名物理教師表示，如果騎著機車撞到風箏線，所受到的壓強和菜刀切菜一樣。

據《魯中晨報》報導，孫媽媽5日上午帶女兒到小區的廣場玩耍，因正逢假日，人流密集，還有人放起了風箏。孫媽媽表示，女兒當時因剛換好衣服特別興奮，一直在跑來跑去，突然她就捂著脖子大哭起來，一經查看，女兒脖子被風箏線勒出一道血印。

孫小妹隨後被送往醫院，所幸傷口沒有很深。孫媽媽說， 女兒這次是碰到了靜止不動的風箏線上，如果是放風箏的人正飛速向外放線，一旦劃到人脖子上，就可能像刀子一樣，而且頸部有大動脈，一旦割破就沒這麼幸運了。

▲風箏線可以割斷香蕉和小黃瓜。（圖／魯中晨報）

報導稱，淄博四中一名物理老師表示，假設一位體重為50公斤的市民騎著機車前進，速度為10公尺/秒，他的頭部或臉部和風箏線接觸的時間為1秒，使用動量定理計算，F=500N（牛頓） ，而此時的壓強為5×107Pa（帕斯卡）， 相當於菜刀切菜時，蔬菜所承受的壓強 ，所以說，風箏線鋒利如刀的說法一點都不夸張。

另外在一個實驗中，研究人員騎著腳踏車滑行，手中的五花肉撞上風箏線後，被割出深深的「傷痕」。報導指出，如果看見附近有人在放風箏，一定要注意安全，騎車人最好放慢車速，或者推行一段，行人也不要奔跑，一旦身體接觸到風箏線，要迅速向反方向躲開，盡量避免頸部、面部和手指接觸風箏線，以免受傷。

▼被風箏線割到的五花肉。（圖／魯中晨報）