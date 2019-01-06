影／正妹學霸花4.2萬打造「燈海仙女風」寢室　消防隊看完秒拆

大陸中心／綜合報導

江西師範大學宿舍裡有一間「仙女寢室」，是由3名女研究生共同花費9千元人民幣（約4.2萬元新台幣）精心打造。她們一致認為「生活是需要儀式感的」，燈飾雖然很多，「但沒有安全隱患」。受訪影片po上網後，中國消防在微博上質疑，「沒有隱患？」要求相關人員核查並拆除燈飾，2天後仙女寢室就歸西了。連共青團中央也發聲提醒，「仙女下凡也要注意消防安全喲」。

▲連共青團中央也發聲，「仙女下凡也要注意消防安全喲」。（圖／翻攝自微博／中國消防）

3位女研究生接受《梨視頻》訪問時表示，購買燈飾和裝飾小物的錢是3個人代課教小朋友賺來的，平均一人出3千元人民幣（約1萬4千元新台幣），都是利用課餘時間打工，沒有跟家裡拿任何一毛錢，「可以說除了學費，其他任何事情都是我們自己養活自己。」

▲好友3人一起營造家的感覺。（圖／翻攝自梨視頻）

從影片中能發現，宿舍內掛上許多白色布幕，再點綴各種燈飾以及浪漫小物；研究生說，雖然整個室內空間看上去燈很多，但只有在休閒時間才開，所有東西也都符合學校規定，強調「沒有任何安全隱患」。3人對於一起打造的空間感到驕傲，還在同學間被稱為「仙女寢室」，連舍監阿姨看到都驚呼漂亮。她們說，把宿舍打扮成家的感覺很溫暖，「生活是需要儀式感的」，想把它變得好一點。

▲燈飾到處都有。（圖／翻攝自梨視頻）

影片於3日上傳後引來許多關注，也吸引了大陸應急管理部消防救援局5日在官方微博「中國消防」轉傳影片，質疑「沒有隱患？」中國消防表示，人員密集場所依照大陸公共安全行業標準，不得隨意接電線及擅自增加用電設備，並請消防隊到現場核查。江西省公安消防總隊也在當天晚間發布微博稱，「已經就地拆除。」仙女寢室就這樣消失了。

▼中國消防貼出「仙女寝室覆滅記」完整流程。（圖／翻攝自微博／中國消防）