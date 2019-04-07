老司機注意A片成統戰管道　學者：搜SM、亂倫會暴露政治傾向





▲沈伯洋談A片關鍵字可以得知他人政治傾向，（圖／達志／示意圖）



政治中心／綜合報導

近日不少臉書粉絲專頁收到不明人士傳訊息，希望能用高額價格收購粉專，被外界懷疑是大陸要收購網軍，也讓行政院長蘇貞昌痛批，中國大陸要併吞台灣的意圖非常明顯。然而不只是臉書，過去就有學者表示，其實不少看A片的APP，公司地址就位在北京，且能透過「搜尋關鍵字」來對應出不同政治傾向，準確度高達9成。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋在3月16日進行「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉」時表示，要去測試一個人的政治傾向，其實不是這麼容易，大家有各式各樣的立場，要很多因素去計算，才能知道對方的政治偏好，並且了解怎麼操作投票，但問題出在，「現在以經有個很棒的方式，可以測試到你會是哪一派！」

「那就是看你在色情網站上搜尋的關鍵字。」沈伯洋說，如果今天特別喜歡蒐尋SM、BDSM、性暴力或亂倫、外遇等，這些不同字眼都可以對應到不同的政治傾向，且準確率有9成。儘管很多人習慣用無痕模式瀏覽，但仍有不小心的時候，加上現在很多人是下載程式看A片，那「這些APP是誰開發的？」如果大家有興趣，可以上網去搜尋看看這些APP，且這些APP通常不是從正常商店下載到的，都要設定「同意拿到手機特定權限」，「你看那些公司都在哪？都在北京啊！」

沈伯洋表示，「挺同婚的人比較喜歡看什麼？比較喜歡看性暴力跟SM。如果是反同派呢？反同派的人特別喜歡看亂倫、外遇和多P。」因為衝破禁忌的東西，特別容易得到性方面的快感。總之，在這些資料收集上，第三方公司10年前就可以把人分成70種，最新版本則是把人分成3000種，「對於你這種人要怎麼做行銷，這些全部都已經有大數據了。」

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