兩岸小學交流遭疑「被統戰」　教育部長潘文忠：去年已審查通過

▲第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流活動。（圖／翻攝中華企劃人協會臉書）

記者崔至雲／台北報導

第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流日前在台北市民族國小舉辦開營儀式。根據媒體指出，該活動遭到民進黨立委質疑，這非單純的教育交流，背後有大陸黨政介入。教育部長潘文忠21日在立法院受訪表示，該交流計畫是去年經過內政部召開的跨部會聯席審查通過，雖然對於兩岸文化交流保持開放態度，但應回歸到文化學術交流，不要牽扯到統獨、統戰問題。

根據《自由時報》報導，中共總書記習近平日前主持思想政治理論課教師座談會，強調「從學校抓起，從娃娃抓起」。去年該活動也邀集兩岸小學生在上海交流，當時大陸國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」，也說「從娃娃抓起」。

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▲第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流活動日前在台北市民族國小舉辦開營儀式。（圖／翻攝中華企劃人協會臉書）

立院教委會今天審查《家庭教育法》部分條文修正草案、《學校午餐促進條例草案》、《學校營養午餐法草案》。會前潘文忠回應媒體表示，對於相關單位提出兩岸交流計畫教育部有審查機制，若涉及大陸黨、軍、政的部分，就會由內政部召開跨部會聯席審查，而這次的台北市交流計畫，是在去年經過聯席會審查通過。

▲潘文忠表示，對於兩岸文化交流保持開放態度，但不要牽扯到統獨、統戰問題。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠最後呼籲，各學校交流時，應該秉持平等互惠的原則，尤其是在一些場合形式上，不能有損國格等措施，教育部一向支持兩岸學生交流，但要秉持對等、互惠，場合上不能有損國格，並回歸單純教育及文化交流，不應牽涉到統獨、統戰等議題，影響青年學生常態學習機會。