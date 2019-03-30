每月一個六日陪「真愛」　人夫爭取雙妻「不接受就不回家」　　

▲人夫向妻子表示，希望每月有一個六日可以陪小三，否則不再回家。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名竹科工程師與小三打得火熱被妻子抓到，於是寫自白書並承諾再犯財產都給妻，但才過了刑事告訴期丈夫就開始夜不歸營，小三還嗆聲要她「公家尪」。法官經手機對話、照片、自白書等資料認為，2人有親蜜交往、不當男女關係，依侵害元配的配偶權，判2人連帶賠償50萬元。

新竹一名高學歷的女老師陳女，2017年意外發現竹科夫曾男手機LINE訊息，「我匯了3百萬給你」，陳女以為丈夫被詐，經質問他才坦承出軌包養小三，曾男向妻道歉，並自白交待與小三嘿咻次數及每月給小三6到10萬包養費，並向陳女承諾不與小三「勾勾纏」，還發誓「再外遇財產全部給你」。

為保留丈夫顏面，陳女先觀察丈夫是否履行承諾，暫未提告。只是丈夫才過了刑事告訴期後，就開始夜不回家，2018年大年初二，小三發訊息向正宮示威，丈夫也要求容許每月1個周六、日陪伴小三遭她拒絕。

2018年5 月間，他發現小三在丈夫的賓士車車牌上簽名寫下「宣芳1人1國」逼她「公家尪」。後來，丈夫就直接搬與小三同居不回家，小三還夜半傳訊息給陳女的女兒「你們跟爸爸已經沒有住在一起了」，宣告正式同居。

女老師表示，丈夫與小三自2017年8月開始交往、同居、相揪出遊同宿，已侵害到她的婚姻及家庭幸福，嚴重損害她配偶的人格法益，要求2人連帶賠償精神撫慰金，要求2人連帶賠償80萬元。

人夫卻向法官表示，與妻是媒妁之言結婚，2人經常爭吵，他曾要求離婚，而妻子所提道歉、自白書，都是懼怕妻子、為息事寧人，安撫她才寫的，他和陳女沒有出軌、也沒包養她，是自己單方面愛慕對方、想追求她，怕妻子發現，才亂編一通。

小三表示，自己拒絕曾男追求，只喝過咖啡，偶爾傳訊關心對方，沒有同居、出遊，也沒有發生關係，更沒有任何包養費。但對方傳信息騷擾她，且她知道曾男已婚更是遠離他，但曾男卻出現在她公司停車場，甚至跟蹤伊回家，有時還酒後到她家門擾亂，她才在車牌塗鴉，教訓曾男，讓他面對自己妻子難交代，不是逼對方容許2人關係，他們沒做逾矩的事，因此請法官駁回。

人妻陳女提出丈夫自白、道歉信佐證，內容顯示，他外遇不是因為不愛妻而是一種逃避。內容也記載2人到桃園、中壢開房間嘿咻，也有承諾再外遇財產全歸妻女。且夫妻LINE對話，「如果妳能接受我一個月有一個週六週日陪她，我將不再常常夜出…如果妳真的不願接受，我會我行我素」、「妳一心只想要我回去過去的日子，但是我回不去了，不管有沒有她」、「她希望我一個月有一個六日陪她，過年二天，妳不可能答應的，是我一直放不下的，不是她」。

而小三傳訊給正宮寫道「對你們來說，我只是外人…我其實是不小心愛上的對不起」、「記得愛愛」、「都是因為你們房事不正常」、「你不給他的話，他會出來害別人啦」、「就像我」，證明小三承認愛上人夫，並有發生性關係。

法官認為，陳女塗鴉寫上「宣芳一人一國」之文字，並畫上代表愛的愛心符號，其中的宣字，代表小三，而芳是正宮，顯示是維持3人同行的關係，且陳女手機螢幕照片與是曾男與她親蜜依偎合照，證明2人有親蜜交往，認定元配陳女主張2人有不當男女關係，法官認，竹科高階主管的曾男、陳女2人侵害元配的配偶權，判2人連帶賠償50萬元。

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