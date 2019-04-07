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「人頭跟蔥油餅一樣扁」21歲男入行殯葬業超震撼：一周睡不著　續做原因曝

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▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲原PO說，當時穿著一套不合身的西裝面試，沒想到聊沒10分鐘就被告知隔天上班。（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名殯葬業人員分享入行見到的震撼場景，第一天上班回到家全身屍臭味；第二天處理被砂石車輾斃的騎士遺體，「沒辦法想像人的頭顱有辦法跟蔥油餅一樣扁...我在路邊傻了幾分鐘，被老鳥大叫一聲才回神，只能硬著頭皮、雙手發抖將大體送上車。」他說，當下整整一周睡不著覺，但說明決定繼續做下去的原因，也列出入行所需的3個條件。網友直呼「你很勇敢，做了大部分人不敢做的事！」

原PO發文說，從事殯葬業多年，最常被問到「你都不會害怕？你當初是怎麼克服內心的障礙，畢竟都要服務到各式各樣的往生者...」他回憶，當年21歲退伍，一時不知道想要做什麼工作，書讀不高又沒有一技之長，報紙拿起來翻一翻，有一個工作名稱深深吸引他。

請繼續往下閱讀...

「『葬儀服務人員』，剛出社會哪知道那是幹嘛的」，原PO表示，10多年前跟現在不同的是，還不會有人大方公開討論殯葬業，「我穿著衣不合身的一套西裝就去應徵了，本來以為門檻一定很高，而且我才剛退伍不會被錄用，沒想到一見面聊沒10分鐘就被告知明天上班了。」

▼原PO分享剛入行的心路歷程。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼棺材示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，錄取隔天一大早被叫到殯儀館去，被通知要處理告別式，「老鳥帶著我去冷藏室請亡者出來，我永遠忘不了那一幕，畢竟我才第一天接觸，那位往生者已經死亡超過10天，整個遺體都是黑色的，而且發出陣陣惡臭，我差點沒在殯儀館暈倒。」

原PO說，第一天上班短短幾小時感覺度日如年，告別式結束因驚魂未定，被老闆先叫回家休息，「回到家裡的我全身都是屍臭味，趕緊洗澡，回家的我一直在想，這個工作我到底能不能勝任啊，隔天我還要不要再去？但是好勝心強的我，決定隔天再去上班。」

原PO隔天一大早被叫去環河路段，一名上班的機車騎士被砂石車輾過，「我到現場時滿地的鮮血，但是帶著全罩式安全帽呈現趴地的現象，所以看不出來是否有重大傷害。」

▼原PO表示，因好勝心強，不願意服輸，「硬著頭皮邁向我的葬儀人生」。（圖／達志／示意圖）

▲▼棺木。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，第二天上班只能在路邊發抖等待採證結束，等了幾小時後，要將大體移至殯儀館，因亡者趴著，必須翻正才能將其裝入屍袋內，「當我將其翻身，我被眼前的景象嚇到一動也不敢動，亡者的頭顱不見了...胸口炸出一個大洞，因為被卡車從背到頭部輾壓，所以頭顱整個扁掉，沒辦法想像人的頭顱有辦法跟蔥油餅一樣扁。」

原PO在路邊傻了整整幾分鐘，被老鳥大叫一聲才回神，只能硬著頭皮、雙手發抖將大體送上車。他說，這一次經歷真的太震撼，整整一周睡不著覺，「但是我還是因為好勝心強，不願意服輸，硬著頭皮邁向我的葬儀人生！」

原PO的文章在「靈異公社」臉書社團獲得快5000人按讚。有人問「想了解入門所需條件」；原PO回「膽大、心細、抗壓高」。也有人好奇，「請問您退伍時，這個行業的薪水就很高了嗎」；原PO回「很低哦，10來年前一個月不眠不休領大概3萬而已。」

許多網友留言，「這個行業不是每個人都有辦法做，辛苦了」、「感謝分享，你的工作經歷真的很特別，以後一定有很多故事可以跟小孩甚至孫子講」、「你很勇敢，做了大部分人不敢做的事」。

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關鍵字：殯葬業,禮儀師

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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