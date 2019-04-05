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母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

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▲▼皮蒂森失蹤時年僅6歲。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／翻攝自National Center for Missing & Exploited Children）

▲皮蒂森失蹤時年僅6歲，右圖是模擬他14歲的樣子。（左／達志影像／美聯社，右／翻攝自National Center for Missing & Exploited Children）

國際中心／綜合報導

美國男孩皮蒂森（Timmothy Pitzen）在2011年失蹤，3日突然有名自稱是他的14歲男孩向警方投案，失蹤8年的男孩重新出現，讓美國社會相當振奮，也好奇他這幾年的生活。但FBI的DNA鑑定結果4日出爐，這名男性居然不是皮蒂森，而是實際年齡已23歲的男子李尼。

肯塔基州警方表示，李尼（Brian Michael Rini）擁有竊盜與破壞前科，3月7日從俄亥俄州立監獄獲釋，李尼離開監獄後隨便找了一戶人家，並告訴他們，「我跑了兩個多小時，現在肚子好痛，你能救我嗎？我只想回家。」當警方到達現場後，李尼便自稱是失蹤的皮蒂森。FBI發布聲明指出，「雖然我們感到失望，這一切都成了騙局，但我們仍在努力尋找皮蒂森。」

皮蒂森的父親吉姆（Jim Pitzen）說，「這孩子不是我們心愛的皮蒂森，我們知道你在某個地方，我們永遠不會停止找你。」皮蒂森的的阿姨則表示，家族的希望又再次破滅，對孩子的父親來說，每次誤傳都讓他重新經歷皮蒂森失蹤的那一天。

皮蒂森2011年失蹤，當年才6歲的皮蒂森向學校請假3天與母親艾咪（Amy Fry-Pitzen）一起出遊，當時母親患有嚴重的憂鬱症。結果2天後艾咪被發現在旅館內自殺，並在現場留下一張遺書寫著，「皮蒂森非常安全，有人正在照顧他，但你們永遠找不到他。」

李尼假冒皮蒂森時向警方表示，他這些年一直和「綁架者」住在紅屋頂旅館（Red Roof Inn）內，但他並不知道旅館的確切位置，並描述，綁架他的是兩名白人男性，並開著擦有黃色油漆的福特SUV。

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關鍵字：失蹤,自殺,北美要聞

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