母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

美國男孩皮蒂森(Timmothy Pitzen)在2011年失蹤,3日突然有名自稱是他的14歲男孩向警方投案,失蹤8年的男孩重新出現,讓美國社會相當振奮,也好奇他這幾年的生活。但FBI的DNA鑑定結果4日出爐,這名男性居然不是皮蒂森,而是實際年齡已23歲的男子李尼。

Brian Michael Rini, a 24-year-old from Medina, Ohio, with a previous criminal record for fraud and making false claims to police, is the man who claimed he was missing Illinois boy Timmothy Pitzen: https://t.co/hZEKTrNhGe #breaking pic.twitter.com/5URNJUpJwU — Tom Cleary (@tomwcleary) 2019年4月4日

肯塔基州警方表示,李尼(Brian Michael Rini)擁有竊盜與破壞前科,3月7日從俄亥俄州立監獄獲釋,李尼離開監獄後隨便找了一戶人家,並告訴他們,「我跑了兩個多小時,現在肚子好痛,你能救我嗎?我只想回家。」當警方到達現場後,李尼便自稱是失蹤的皮蒂森。FBI發布聲明指出,「雖然我們感到失望,這一切都成了騙局,但我們仍在努力尋找皮蒂森。」

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen. — FBI Louisville (@FBILouisville) 2019年4月4日

皮蒂森的父親吉姆(Jim Pitzen)說,「這孩子不是我們心愛的皮蒂森,我們知道你在某個地方,我們永遠不會停止找你。」皮蒂森的的阿姨則表示,家族的希望又再次破滅,對孩子的父親來說,每次誤傳都讓他重新經歷皮蒂森失蹤的那一天。

Timmothy Pitzen's aunt says news of a 23-year-old falsely claiming to be the child missing since 2011 is "devastating."



“It’s like reliving that day all over again, and Timmothy’s father is devastated once again.” https://t.co/kkqKvM3CT6 pic.twitter.com/ocKweCaof7 — ABC News (@ABC) 2019年4月4日

皮蒂森2011年失蹤,當年才6歲的皮蒂森向學校請假3天與母親艾咪(Amy Fry-Pitzen)一起出遊,當時母親患有嚴重的憂鬱症。結果2天後艾咪被發現在旅館內自殺,並在現場留下一張遺書寫著,「皮蒂森非常安全,有人正在照顧他,但你們永遠找不到他。」

李尼假冒皮蒂森時向警方表示,他這些年一直和「綁架者」住在紅屋頂旅館(Red Roof Inn)內,但他並不知道旅館的確切位置,並描述,綁架他的是兩名白人男性,並開著擦有黃色油漆的福特SUV。

