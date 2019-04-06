5公里內3電廠！新竹關西居民氣炸「反宏關」　王明鉅怒斥：環差分析全假的

▲台大醫學院教授王明鉅。



地方中心／新竹報導

新竹關西東平里將要蓋第2座火力發電廠，但當地居民強烈抗議，同時也發動了「反宏關電廠」公民連署行動。對此台大醫學院教授王明鉅表達看法指出，「我認為其實環差分析根本也不必再做了，因為北部太缺電了，這個電廠就算只有54萬瓩也非設不可，什麼環差環評和公民投票一樣，全是假的。」

對於火力發電廠的進駐，當地居民為不讓長壽鄉因空汙、水汙變「夭壽鄉」，因此發動了連署行動，「為了關西的下一代，我們沒有逃避的理由，為了不要在10年後後悔，現在就要動起來。」喊起反黑鄉，護家鄉的口號。連署團體也提出訴求，「12年前環評違法，時間久了也無效了，提請重新環評，堅決反對宏關電廠興建。」

而新竹關西鎮的居民之所以強烈抗議電廠設在關西，是因為方圓5公里內就有3座天然氣電廠，包括一家民營的新桃電廠已經在發電，第2家就是被抗議的宏關電廠正等著從90萬瓩減到54萬瓩的環差分析結果，第3家則是台電的龍潭高原電廠，但被地方首長否決所以台電也暫時停下建廠的工作。

王明鉅臉書指出，關西的鄉親們大聲要求絕不同意「宏關電廠」在關西設立，雖然它也只有54萬瓩的容量，連深澳電廠的一半都不到，但是北部實在太缺電了；雖然立委與經濟部次長及環保署的長官，都到了關西去「聆聽民意」，但我認為其實環差分析根本也不必再做了，因為北部太缺電了，這個電廠就算只有54萬瓩也非設不可，什麼環差環評和公民投票一樣，全是假的。

王明鉅說，本來環差也差點要過了，就和深澳一樣，它的環評是2007年就做完了，2015年第一次環差，把容量從80萬瓩提高到90萬瓩。現在因為觀塘三接的天然氣不夠，所以下修到54萬瓩，所以又要作一次環差，否則本來就可以動工了。

王明鉅也提到，「總統大選又要舉行了，沒想到四年之後大家仍然天天吵著和四年前一樣的話題而且樂此不疲。台灣的能源與電力供應，到底選擇穩定與堅強？還是要繼續選擇脆弱？還是要選擇口中高喊要獨立要堅強，但是卻選擇脆弱無比可能利益也大到難以想像的能源？試問大家的答案。」

●王明鉅／為現任台大醫學院麻醉科教授，處理過數百件醫療糾紛，並曾任台大醫院副院長及台大醫院竹東分院院長等職。

【更多新聞】

影／宜蘭小獼猴被潑紅漆！全身紅通通同伴排擠...常落單「眼神哀傷」



陪姪女與前男友談判！叔叔遭「10惡煞圍毆」滿臉血...痛心喊：這種人妳還要



驚悚畫面曝光！三寶橫著過馬路...下秒被「休旅車撞飛」翻滾2圈痛倒