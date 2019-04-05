　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

獅子狠咬馴獸師！「尖牙刺穿肌肉」6秒…手臂險撕裂　觀眾見噴血嚇呆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）公開表演時，被一隻公獅狠咬。（圖／翻攝自YouTube）

▲埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）公開表演時，被一隻公獅狠咬。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）近日在烏克蘭與馬戲團獅子表演，沒想到過程中竟然被獅子狠咬，手臂和背部都有嚴重的刺傷，獅子的尖牙狠狠刺入他的左臂肌肉，血腥的畫面讓全場觀眾都嚇傻了；事後，庫塔生還表示，「一切都沒事啦。」

綜合外電報導，庫塔與馬戲團獅子表演時，突然有一隻公獅撲向他，直接狠咬他的手臂和背部，尖牙狠狠刺入他的左臂肌肉，造成嚴重的刺傷，腿部也有一些傷口，遍地都是血跡。

現場所有的觀眾都親眼看到這血腥的畫面，也以為庫塔要被咬死了。就在獅子咬了6秒後鬆口，生還的庫塔也順利就醫治療。他事後解釋，還好獅子沒有朝他的頸部開咬；表演時，動物難免會發生狀況，「但這些狀況，99%都是馴獸師的錯。」

相當有馴獸經驗的庫塔表示，被獅子咬後的傷口都還好，沒有太大的問題。他認為，之所以獅子會攻擊他，應該是獅子們還沒有熟悉環境，主辦單位就急著展開表演，因此牠們的情緒感到相當緊張，才發生此次攻擊事件，「牠們是我的小孩，我知道任何事情都有可能會發生，我相信牠們，勝過相信人類。」

ET快訊
黃沐妍3mins不雅片瘋傳超無奈！連爸也收到：你女兒缺錢？
報復男友卻砸錯12名車！長腿妹一聽要賠法拉利當場哭出來

關鍵字：獅子,馬戲團,表演

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

電梯內強吻女童...色狼曝光是61歲「前檢察官」！辯：說話而已

獅子狠咬馴獸師！「尖牙刺穿肌肉」6秒…手臂險撕裂　觀眾見噴血嚇呆

紐國恐攻兇嫌遭控50項謀殺罪！　法官要求做「精神鑑定」

南韓江原道「變電箱突爆炸」！森林大火燒毀250公頃　至少1死11傷

貝佐斯完成離婚手續「仍是世界首富」　前妻放棄75％亞馬遜股份

美中貿易談判激勵！美股道瓊漲166.5點　那斯達克小跌「平盤作收」

美中貿易談判4周內達成協議、舉辦川習會！川普：進展很順利

川普推特語錄／我拿不出東西來讓民主黨高興了　這是史上最扯的騷擾總統

川普「風力發電噪音會致癌」！參議員怒回嗆：腦殘發言

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

孫鵬苦憋1年復出《國光》！　「記者1問題」他霸氣嗆：孫安佐不敢

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

電梯內強吻女童...色狼曝光是61歲「前檢察官」！辯：說話而已

獅子狠咬馴獸師！「尖牙刺穿肌肉」6秒…手臂險撕裂　觀眾見噴血嚇呆

紐國恐攻兇嫌遭控50項謀殺罪！　法官要求做「精神鑑定」

南韓江原道「變電箱突爆炸」！森林大火燒毀250公頃　至少1死11傷

貝佐斯完成離婚手續「仍是世界首富」　前妻放棄75％亞馬遜股份

美中貿易談判激勵！美股道瓊漲166.5點　那斯達克小跌「平盤作收」

美中貿易談判4周內達成協議、舉辦川習會！川普：進展很順利

川普推特語錄／我拿不出東西來讓民主黨高興了　這是史上最扯的騷擾總統

川普「風力發電噪音會致癌」！參議員怒回嗆：腦殘發言

Nissan推Tiida 魔鏡號，不對是魔鏡特仕版　無料升級電子後視鏡

「精緻生活」不用高收入　5個習慣，讓你內外都很有質感

鍾文榮／臺灣民眾不讀書成習慣？

網紅串連「超級零食」比拚！解嘴饞N種吃法～看完想怒吃一波

台中森林系泰式小吃　綠咖哩雞肉飯搭配飲料200元有找！

高雄一夜「狂吹」90分鐘抓3酒駕　醉男盧警：可以再來一次嗎？

胡智為開幕戰先發2局失1分　張育成保送跑回追平分逃敗

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

鮑爾飆7局無安打　開季連2場先發僅被敲1安史上第一人

鄭孟洳粉專PO罵「長得這麼X」　鍵盤手落網：看他質詢太生氣

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

國際熱門新聞

富士山頂是他的…日政府每年花大..

9歲女獨搭電梯遇色狼　真相曝光

女老師傳裸照調請男友　照片流出..

1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」..

全球首隻人工授精美洲虎　出生2..

2019全球軍力榜　台灣排名第..

貝佐斯完成離婚手續　仍是世界首..

吞精預防流產？荷蘭研究；提高寶..

24小時營業起爭議　日7-11..

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男..

她床戰主管4小時　留女兒在車上..

泰國水果攤手套陷阱？部落客闢謠

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

美甲師懷孕6個月　客暖給3萬小..

更多熱門

相關新聞

0405好星運開關

今天你的內心需求和個人行動的方向相當協調，身邊的人有所要求時，能夠以體諒的態度對待，這是你重整人際關係的大好時機，這個時候也特別適合和別人展開合作

0404好星運開關

13歲汪被迫看唱跳表演：J挖跨謀

量子占星／4月星座運勢

0402好星運開關

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！

鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、強仁都在

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面