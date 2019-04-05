獅子狠咬馴獸師！「尖牙刺穿肌肉」6秒…手臂險撕裂　觀眾見噴血嚇呆

▲埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）公開表演時，被一隻公獅狠咬。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

埃及一名32歲馴獸師庫塔（Hamada Kouta）近日在烏克蘭與馬戲團獅子表演，沒想到過程中竟然被獅子狠咬，手臂和背部都有嚴重的刺傷，獅子的尖牙狠狠刺入他的左臂肌肉，血腥的畫面讓全場觀眾都嚇傻了；事後，庫塔生還表示，「一切都沒事啦。」

綜合外電報導，庫塔與馬戲團獅子表演時，突然有一隻公獅撲向他，直接狠咬他的手臂和背部，尖牙狠狠刺入他的左臂肌肉，造成嚴重的刺傷，腿部也有一些傷口，遍地都是血跡。

現場所有的觀眾都親眼看到這血腥的畫面，也以為庫塔要被咬死了。就在獅子咬了6秒後鬆口，生還的庫塔也順利就醫治療。他事後解釋，還好獅子沒有朝他的頸部開咬；表演時，動物難免會發生狀況，「但這些狀況，99%都是馴獸師的錯。」

相當有馴獸經驗的庫塔表示，被獅子咬後的傷口都還好，沒有太大的問題。他認為，之所以獅子會攻擊他，應該是獅子們還沒有熟悉環境，主辦單位就急著展開表演，因此牠們的情緒感到相當緊張，才發生此次攻擊事件，「牠們是我的小孩，我知道任何事情都有可能會發生，我相信牠們，勝過相信人類。」