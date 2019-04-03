開車轉彎未讓直行車　乙式車損險這回卻不用理賠

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

計程車運將轉彎未禮讓直行車而發生擦撞，撞凹了車花了一筆修車費，原本想透過乙式車體損失險理賠這筆開銷，卻沒想到駕照竟過了審驗期註銷，根本不能開車上路，即使申訴產險公司無理拒賠也遭專家搖頭難幫忙。

這名保戶因為被產險公司拒賠而向金融消費評議中心提出申訴，結果評議中心看了資料後發現，保戶發生車禍那一天根本是無照駕駛，而車險的除外責任就是不理賠無照駕駛行為期間的損失。

監理站單位也表示，這名運將會誤以為自己非無照行駛，是搞錯了一個觀念。因為當車主持職業小客車駕照時，即可以駕駛職業營業自小客及自用小客車，也就是這張職業自小客駕照視同普通小客車駕照。

可是一旦職業小客車駕照超過審驗期未驗而被註銷時，即須重新考照發照，或者是改換為普通小客車駕照，但未考照前或是換照前都視同無照，即使改換為普通小客車駕照，也不能當做職業小客車駕照繼續駕駛計程車等營業用小客車，只能駕駛自用小客車。因此運將發生車禍當天既無重新考照，就視同無照。

評議中心委員則表示，事發當天保戶因為開車左轉不慎與直行車輛發生擦撞，而且汽車保險理賠申請書上的出險原因記載為「駕駛人過失」、肇事責任記載為「己方：100%」。

保戶開車本就應該注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，但是保戶沒有遵守轉彎車輛應該讓直行車輛先行的規定，顯見對於交通安全規則的認識、遵守交通規則的態度以及駕駛技術都不符合標準，並造成事故，可認定保戶無照駕駛與該車禍事故間具有因果關係。所以產險公司得依保單條款約定主張免責，拒絕理賠車輛維修費。

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