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買車險必知！3大新規定上路　全損可選修車不拿錢

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▲▼台東青海路路二段自撞車禍，車頭全變形。（圖／記者楊均典攝）

▲車子若因保險事故全損，請保險公司修或保險金理賠可以二擇一。（圖／記者楊均典攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局正式修改「自用汽車保險定型化契約範本」，當中新增多項規定，其中最大變革，就是被保險汽車若發生保險事故達到全損，被保險人可以自行選擇以現金補償，或是請保險公司協助修復，兩者擇一，保險公司不得拒絕修復。新規定即日起上路。

保險局公布修改後的「自用汽車保險定型化契約範本」，當中新增多項規定，包括車體損失險、竊盜險、任意責任險都適用，即日起生效。

其中最大的變革，就是針對車輛全損後的補償方式。許多民眾會為車子保車體險，但若車輛因發生保險事故被撞毀嚴重，若又剛好是舊車，或是達到全損的狀態，保險公司往往為了便宜行事，僅願意直接賠付理賠金了事，不願意協助修復。

保險局在規範中就新增，若被保險車輛發生承保範圍內全損狀態，被保險人可以擇一選擇現金賠償或修復賠償，向保險公司申請賠付。

保險局解釋，新增這項規定，主要是為了理賠實務的需求，未來若保戶不選擇賠付理賠金，堅持要保險公司協助將車修復，保險公司不可以拒絕。

另一項變革是換車退費方式，過去換車退費是依照「短期費率表」，只有再次跟同一家保險公司繼續投保，才能用「按日」退費方式，但按日算對保戶比較有利，因此新規定也放寬，就算民眾換車不跟同一家保險公司繼續投保，也可以採按日退費。

此外，報廢車輛的退費，過去也是依照「短期費率表」，現在也全面改成按日計算。

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關鍵字：車險,理賠,車體險,產險

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