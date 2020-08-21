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保費跳殺「逐月收斂」！累計前7月新契約收入年減30%　壽險業看下半年比上半年好

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▲▼示意圖,手機,科技產品,電腦,通訊,重度使用,工作,成癮（示意圖／123RF）

▲壽險業買氣低迷，不過「保費懸崖」仍見逐月收斂。（圖／123RF，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

保險新制、新冠肺炎（COVID-19）衝擊保單買氣，壽險業出現保費懸崖，初年度保費（新契約保費）一度衰退逾40%，如今減幅逐漸收斂。壽險公會最新資料指出，壽險業累計前7月初年度保費5035.71億元、年減30.7%；其中，傳統型保單年衰退29.9%、投資型保單年衰退33.7%，民眾添購保單的意願漸升。

根據壽險公會統計，今年1至7月壽險業總保費收入達1.81兆元，年減少7.9%；其中初年度保費收入5035.71億元，年衰退約30.7%，續年度保費收入1.31兆元，年成長約5.4%。

另區分傳統型商品與投資型商品作分析，傳統型商品保費收入達1.66兆元，年減5.9%，其中初年度保費收入4027億元，年減29.9%，續年度保費收入1.26兆元，年增5.6%；投資型保險商品保費收入1475億元，佔總保費收入8.1%，其中初年度保費收入1007億元，續年度保費收入467.76億元。

端看不同險種，投資型壽險保費跌最慘，年減達44.1%；其次為傳統型年金險，年減36.9%；再來是傳統型壽險，年減31.6%。值得一提的是，唯獨健康險（醫療險）呈現正成長，年增13.5%。

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲保險商品類型多，需要花時間釐清和了解。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

壽險公會分析，傳統型保險商品買氣不佳，主要是保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，以及「保險新制」7月實施，使傳統型商品銷售力道減弱，加上受疫情影響，降低業務員與保戶的觸及率。

在投資型保險商品方面，壽險公會指出，同樣受疫情影響，金管會保險局針對市場熱銷的目標到期債券基金投資型保單，擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，加上美國聯準會（Fed）降息6碼也衝擊美元保單銷量。

按銷售通路觀察，在壽險業累計前7月初年度保費收入5035.71億元中，壽險公司本身行銷體系2086.54億元，佔41.43%；銀行經代保代通路2436.5億元，佔48.38%；傳統保險經紀人、保險代理人僅512.68億元，佔10.18%。

銀行經代保代通路的初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。壽險公會表示，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為2：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。（圖／pixabay）

「保險新制」7月正式上路，包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負數等，勢必反映在保費上。

展望下半年，壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者分析，健康險呈現「正成長」態勢，可見疫情衝擊，民眾對於醫療保障有著更多的認識；另外，隨著疫情趨緩，民眾添購保單的意願漸升，壽險業也認為投資型保單可望與股債市場同步亮眼，下半年成長動能有機會較上半年好。

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