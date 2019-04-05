兩岸「新四通」福建－金馬捷足先登　人民日報：應通盡通

▲金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

大陸中心／綜合報導

日前舉行的「連江論壇」上，福州市連江縣和馬祖（連江縣）共同發布10項經貿合作政策，且通水、通氣、通電、通橋的「新四通」已經蓄勢待發。人民日報海外版指出，「兩岸應通盡通」，福建和金門、馬祖已「先行一步」通水，通氣正在推動，通電、通橋也在規劃之中。

根據《人民日報》報導，為加速推動互聯、互通，福建和馬祖常來常往，連江縣長劉增應2019年已兩度抵參訪福州。談到福建與金馬推動「新四通」，劉增應表示，「馬祖和福州應該跨出更大的一步，立足未來，加速兩岸交流交往。希望福州和馬祖之間的『小三通』航線適時加密，同時做大做強貨運航線，促進經貿合作」。

▲連江縣長劉增應出席「2019年連江論壇」。（圖／記者劉亭攝）

馬祖南竿鄉長陳振國則表示，「希望兩岸通橋，水電油氣等也應通盡通」，「這樣兩岸的聯繫就更為緊密了」。

報導指出，福建2018年8月5日正式向金門通水，晉江水透過管道加壓輸送到金門，解決金門長期以來缺水的困擾。福建省金門同胞聯誼會會長陳篤彬說，「我們期盼通水，盼了20多年」。

金門與福建通水7個月來相當穩定，金門縣縣長楊鎮浯表示，「引水工程為金門百姓提供了優質的替代水源，這是重要的民生資源。水資源的穩定供給，也為有意願來金門投資的人提供了穩定的商業環境和信心」，「對金門的發展非常正面」。

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者屠惠剛攝）

由於通水已經實現，楊鎮浯說，「按現在的條件，下一步通氣比較有機會，有可行性。從長遠講，電和橋也應通起來」，「金門正在建設低碳島，把福建的燃氣和電力引進金門，有助金門減少排放，永續發展」。

▲殷存毅。（圖／CFP）

清華大學台灣研究院常務副院長殷存毅指出，大陸國家主席、中共中央總書記習近平提出的兩岸「新四通」，包括經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，將促進兩岸社會、經濟融合，「舉例來說，基礎設施聯通，是因為台灣有些基礎設施較老，需要更新跟上發展；能源資源互通，則因為台灣是個海島，石油、天然氣等重要資源都靠進口；行業標準共通主要是針對5G等新科技，如果標準不統一，很難進入相關市場」。

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡認為，九合一大選後，很多藍營的縣市長提出要進一步與大陸開展經濟交流。因此「新四通」的操作性很強，「除了兩岸經濟合作已有基礎，更因為切實考慮到了台灣民眾的需要」。