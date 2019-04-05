中美經貿談判「有新進展」　新華社：剩下問題都是硬骨頭

▲川普在白宮會見劉鶴。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普在美東時間周四下午4時30分，於白宮與大陸國務院副總理劉鶴會面。大陸官媒新華社今（5）日發表評論稱，「磋商到了第九輪，面臨的挑戰與困難越多，剩下的問題個個都是硬骨頭，要對磋商的長期性、複雜性和艱鉅性有更清醒認知，做好更充足的準備，並多一些底線思維。」

綜合外媒報導，美中第九輪貿易談判4日持續在華府進行，美方由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主談，中方代表則是由大陸國務院副總理劉鶴領軍。美國總統川普表示，這次的美中貿易談判進展「十分良好」；他也提到，中國將購買更多美國產品。

▲川普表示，美中貿易談判進展「十分良好」。（圖／路透社）

新華社今天發表評論表示，「雙方在經貿協議文本等重要問題上達成新的共識，並將再接再厲抓緊磋商，儘早完成經貿協議文本談判」。至於經貿談判的細節，評論則稱，「和第八輪北京磋商一樣，雙方團隊簡化流程，取消開幕式環節，爭分奪秒直奔磋商主題。」

評論說，「磋商到了第九輪，如同攀登高峰，越接近登頂，面臨的挑戰與困難越多。圍繞協議文本，剩下的問題個個都是硬骨頭，要對磋商的長期性、複雜性和艱鉅性有更清醒認知，做好更充足的準備，並多一些底線思維。」

至於中美關係未來的形勢發展，評論強調，「著眼當下，中美雙方關鍵要在兩國元首共識的指引下，繼續抓緊磋商，共同努力解決好彼此關切的剩餘問題，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。咬定青山不放鬆，只要堅持相互尊重，致力於平等協商，任何難題都能找到彼此可以接受的解決辦法。」

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