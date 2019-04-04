外送員呼巴掌＋踹斷7旬嬤脊椎骨...只因為「被電梯門夾不爽」

大陸中心／綜合報導

廣東有位外送員，進電梯時被門夾住，以為是阿嬤亂按導致，兩人因此發生口角。等到電梯開門後，先出手打了阿嬤一巴掌，還狠踹一腳，最後丟下在地上殘喘的老人後離去。經過送醫檢查發現，70多歲的老人家因外力衝擊導致骨折，現在還躺在病床上接受治療。

▲外送員被電梯門夾住瞬間。（圖／梨視頻，下同）

根據《梨視頻》報導，受傷阿嬤的女兒鄧小姐表示，外送員是在電梯門差不多要關的時候衝進電梯，所以被夾了一下，進去的時候就罵人；後來又衝出電梯，「打了我媽一耳光，我媽可能想抓住他，但是還沒抓住，他就一腳踹過來」。

隨後阿嬤被送往廣州新海醫院治療，診斷書上註明，目前有「胸12錐體壓縮骨折」，是脊椎骨折中最常見的一種類型，另外還標註有骨質疏鬆的狀況。

▲受傷的阿嬤現在還躺在床上接受治療。

監視器畫面顯示，外送員進電梯後情緒感覺不太好，當電梯到達二樓時，外送員情緒激動，推開老人關閉電梯門，等到最後一次開門，就直接動手打人。

▲外送員（照片左側）一腳踹飛阿嬤。

目前阿嬤的醫療費用4.5萬元人民幣（約20萬新台幣）已由外送公司美團墊付，剩餘費用及相關賠償，雙方還有待協商。打人的外送員被民警刑事拘留，後續恐怕將面臨龐大的賠償金。

▼阿嬤的診斷書。

外送員打老人影片在網路曝光後，不少人爆氣回應，「真狠，老人都下得了手」，「七十多歲老人，別說沒做錯什麼，做錯了也不能這麼打」，「老人家有時候認錯開門關門鍵也不奇怪，我有時候也會按錯，對人多一點包容，不管怎麼樣動手打人是不對的」。