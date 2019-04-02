市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名女攤商在溪州市場內租了一個攤位，房東阿婆向她索取電費，「電燈、電扇、手機充電也收」，共要收100元電費，她解釋LED燈根本比發熱燈泡更省電，雙方發生爭執，阿婆惱羞成怒突然伸手打了她3巴掌，加踹2腳，旁邊女攤商上前勸架，也遭阿婆毆打，最後3人共告傷害。

▲房東阿婆（右一）與來勸架的吳女拉扯互毆，事後許女、吳女到醫院驗傷，雙方互告傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

許姓女攤商（26歲）在新北市永和區溪州市場，向房東阿婆（77歲）承租一個攤位。1日下午1時許，房東阿婆到95號攤位向許女說「妳這電燈（led長形）要收電費，市場有個不成文的規定....如果租金沒有含電，房東都會一盞電收50（電燈、電扇、包括有些連手機充電也收）但這裡是二盞免費，要算四盞，所以要加收100元」

▼許女將房東阿婆荒誕行為貼文《爆料公社》。（圖／記者陳以昇翻攝）

許姓女攤商向阿婆解釋「這是比一般短短發熱的500w燈泡更省電，而不是因為長度大小來判別」，雙方起了爭執，最後阿婆疑惱羞成怒，伸手朝許女打了3巴掌，加踹2腳，造成許女眼睛周圍挫傷、臉部紅腫，場面一度失控。

此時，另一名吳姓女攤商向前幫許女說話，阿婆根本不領情，再度爆發肢體衝突，2人在攤位裡互毆；事後許女、吳女到醫院驗傷並對房東阿婆提出傷害告訴，許女也將這件衝突貼文到《爆料公社》，希望不要有人再因租到阿婆的攤位而受到這種傷害。

▼來勸架的吳女被阿婆打得臉部擦挫傷。（圖／記者陳以昇翻攝）