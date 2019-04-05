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「石虎太多才會被撞死！」苗栗議員慘被轟翻　韓茂賢急解釋…狂言再一發

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記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣議員韓茂賢日前在一場國土計畫說明會上表示，台灣僅存的原生貓科動物石虎10年前調查數量有500隻，目前應該有上萬隻才會跑到路上被車撞死，言論曝光後引發社會各界輿論撻伐。對此，韓茂賢4日出面表示，自己的發言遭到妖魔化、刻意扭曲了。

韓茂賢4日出面表示，他日前參加縣府舉辦的國土計畫說明會，會議上動保團體強烈要求將卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍的山區列為石虎棲地，他是持反對意見並提出相關意見，但不料發言被「妖魔化」刻意扭曲，他強調自己也是贊成保育石虎的。

▲▼石虎,韓茂賢,路殺。（圖／翻攝自Facebook／捍衛苗栗青年聯盟）

▲韓茂賢在會議上狂言「石虎太多才會被撞死！」引起網友留言罵爆。（圖／翻攝自Facebook／捍衛苗栗青年聯盟）

韓茂賢說，苗栗有山城之稱，山區農地、丘陵地運用，已經受山坡地保育、水土保持、環保等各種法規限制，若還要加上石虎保護區，勢必大大限制人民使用土地的權力。他認為縣議會沒有資格做這些限制，這些應該是立法院的決定事務，所以他不贊成納入石虎保護區。

他說，既然外界認為苗栗縣的石虎數量全台最多，這樣為什麼其他的縣市都沒有訂立保護機制，反而苗栗限制最多「這沒有道理」。他也認為人與石虎的衝突加劇，重點應放在管理人，用教育、訓練及獎勵措施來保護石虎，用管理土地的方式是最下下策，而且吃力不討好。

此外，韓茂賢也指出，保育團體一直以10年前數字，至今沒有重新估算族群數量，未免太怠惰了。他認為應該重新計算石虎的族群數量，簡單來算有1.9萬多隻，但扣掉病死等狀況，推算也有1萬隻，如果動保團體不接受他的論點也可以，但他要求官方應重新估算。

▲卓蘭鎮石虎公園東南邊所架設2部相機，監測到石虎在夜間活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台灣原生貓科動物石虎因棲息地被破壞面臨生存危機。（圖／苗栗縣政府）

韓茂賢在說明會上表示，「我從來不認為說，訂了一個石虎保護區石虎就會多，我們以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也是到處有」，10年前有人稱苗栗縣境內有500隻石虎，根據他的計算每年乘1.5倍成長，「現在我看應該會超過上萬隻了吧？」

他對石虎路殺事件頻傳做出解釋，「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞」，他表示，為了防止路殺事件，苗栗縣政府在資源匱乏的情況下，所有的重大建設又被保育團體要求要做安全措施，以防石虎命喪車輪，「可是石虎卻太多了才跑到路上來，怎麼辦？難道可以叫各位不要開車經過道路嗎？」

台灣石虎悲歌！20天內3起路殺。（圖／翻攝自Facebook／台灣石虎保育協會）

▲台灣石虎經常傳出有路殺事件。（圖／翻攝自Facebook／台灣石虎保育協會）

這一席話被PO上臉書粉絲專頁「捍衛苗栗青年聯盟」後引發熱議，不少網友紛紛留言，「人被撞死也是因為太多了？」、「所以台灣現在有2400萬人，明年就變成3600萬，後年變成5400萬，10年後就有13億8千萬人喔」、「希望修法以後任何參選人，需檢附智力測驗分數嗎？」

還有許多苗栗人也忍不住發聲「身為苗栗人深感抱歉，這種智商的議員怎麼會出現，我都有回去投票呀！」、「苗栗縣議會不意外啊！反正什麼咖只要拿著黨證就能選選得上的地方」、「苗栗都專選爛咖啊，住了20年早已習慣」、「超氣的，身為苗栗人覺得有夠悲哀」。

對此，台灣石虎保育協會4日也發布聲明回應

【台灣石虎保育協會聲明稿】

苗栗縣韓茂賢議員近日公開表示，石虎路殺數量增加是因為石虎數量增加，並認為目前石虎數量超過一萬隻。

然而，最近期的石虎族群估算是林務局105年的委託計畫，並於106年底完成的重要石虎棲地保育評析，內容是根據最近15年左右的研究資料，做出苗中投約有468-669隻石虎的估算。

本會認為，石虎層出不窮的路殺只是反映出淺山動物的生存危機，並不是顯露石虎的數量穩定或是增加。因為棲地開發、道路增加、農藥使用、獸夾、流浪貓狗的干擾，石虎在淺山棲地的處境只有日益窘困。

新版苗栗縣石虎保育自治條例草案，五月將送苗栗縣議會的定期會審議，然而石虎保育自治條例與韓議員關切的石虎保護區無關，只是希望在石虎重要棲地上的縣府相關工程能將對石虎的衝擊納入考量。

因韓議員也是此案召集人之一，本會期待苗栗縣政府能夠積極與相關議員溝通，藉由「溝通」盡可能解決彼此不同的意見及利益上的衝突，在議會中的表決應該是在各方意見和利益都被充分展現後的最終處理手段，這才是民主國家運作的機制，否則任由錯誤訊息傳播會誤導地方民眾，不但對石虎不友善，甚而會造成更多傷害。

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關鍵字：石虎,瀕臨絕種,保育類,路殺,韓茂賢

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