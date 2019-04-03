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旅行不便險登上熱搜排行榜　網路投保搶客瘋抽獎

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▲▼８家旅遊不便險中可免班機延誤證明的理賠門檻時數與保險金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲8家旅遊不便險中可免班機延誤證明的理賠門檻時數與保險金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

2018年燕子颱風重創日本大阪、北海道遭強震襲擊，導致許多航班取消、延誤，讓許多旅客行程大亂，旅行不便險因此登上熱搜排行榜。而產險公司也陸續在網路投保專區推出行銷方案，積極搶客。

明台產險去年2月推出「旅遊綜合保險理賠系統」，運用區塊鏈與智能合約技術提供保戶航班延誤快速理賠通知服務，不僅獲得經濟部智慧財產局核准金融科技專利，亦成為旅客投保旅平險的首選，導入此服務一年帶動旅平險投保件數較同期成長20％。

即日起至2019年6月30日前，點入明台產險官網的網路投保及傳真要保機車強制險、汽車強制險、旅遊平安險，並選擇eco保單方式，憑強制證號碼及旅平險保單號碼，就有機會抽中20吋鋁框行李箱、奈米保濕美顏器、隨鮮杯果汁機。憑「寵物險保單號碼」，即可抽充插兩用專業級寵物電剪。於活動期間內，投保機、汽車強制險並加保任意險，且任意險保費達2,000元以上，還可加碼抽汽泡水機。

民眾也可以點入今年成立滿2週年的旺旺友聯網路投保平台，即日起到6月30日前舉辦年中慶彩蛋活動，提供線上投保較優惠價格，並於年中慶彩蛋活動網頁找到彩蛋折扣碼，就可以享有汽機車強制險優惠最高350元，以及每個月抽出30名贈送王品餐券。而其長期熱銷住宅火險則獨家提供網路保戶最高67折優惠，旅平險＋不便險百萬保額4天166元起。

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