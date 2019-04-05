大堡礁珊瑚幼蟲量減少89%　研究警告：最地球最南端珊瑚出現白化

▲大堡礁珊瑚白化綿延1500公里，已無法繁殖幼蟲。 （圖／路透社）



國際中心／綜合報導

全球暖化問題日益嚴重，海中的珊瑚礁也是一大受害者，根據研究指出，澳洲大堡礁在過去幾年受到熱浪侵襲，珊瑚嚴重白化導致珊瑚幼蟲數量減少89%，大堡礁生態群的恢復直接受到影響。而地球最南端的豪勳爵島（Lord Howe Island）外海珊瑚礁，也開始嚴重白化，影響到整個獨立的生態系統。

最新發表的《自然》（Nature）雜誌刊登的最新研究顯示，大堡礁在2016年至2017年間遭到熱浪侵襲，造成珊瑚大量白化死亡，今年的珊瑚幼蟲更減少了89%，要大堡礁完全恢復回往日生意盎然的模樣，恐還需要數十年的時間。澳洲詹姆士庫克大學（James Cook University）研究員貝爾德（Andrew Baird）教授表示，死掉的珊瑚無法產出，白化災害讓大堡礁結構產生很大的變化。

另外在距離雪梨海岸600公里外的豪勳爵島外海珊瑚礁，竟然也出現白化現象，澳洲紐卡索大學（University of Newcastle）副教授萊格特（Bill Leggat）表示，這是一座非常孤立的珊瑚礁，當這裡的珊瑚開始白化，代表氣候變遷的影響，已經擴散到世界每個角落。儘管深水區域的珊瑚礁仍看似非常健康，但豪勳爵島近岸的珊瑚礁有多達90%已嚴重白化。

詹姆士庫克大學教授休斯（Terry Hughes）表示，任何補救措施都比不上全球暖化的速度，必須由各國帶頭降低溫室氣體排放，才有機會拯救這些珊瑚。