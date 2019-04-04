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回應美軍AIT維安　環時：認真研究軍機飛越台灣島的選項

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▲美國在台協會位於內湖的新館落成典禮、馬英九與蔡英文眼神交流沒互動▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國在台協會位於內湖的新館落成典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國在台協會（AIT）3日證實自2005年起，就有海軍陸戰隊等現役軍人維安，《環球時報》4日社評表示，「大陸必須做好華盛頓將這一工具不斷拿出來要挾我們的思想準備」，與此同時，應認真研究軍機飛越台灣島的選項，這樣的行動一旦實施，「對台當局的壓力將是雪崩式的。」

社評指出，由於美國已經通過《台灣旅行法》，美台升級官方交流的口子已經打開，大陸必須做好華盛頓將這一工具「不斷拿出來要挾我們的思想準備」，「如果我方用各種政治經濟讓步來換取美國少在這方面往前走，我們就中了美方的圈套，陷入長久的被動。」

社評表示，大陸方面應當確立「你打你的我打我的」這一基本策略，構建我方清晰的施壓工具和方式，出實招，求實效，不與美台虛頭巴腦的東西過度糾纏，至於具體的做法則包括，逐漸推進實施一些既有影響力，又有威懾力的宣示對台灣主權的行動和儀式，例如今後軍機軍艦不再理會所謂「台海中線」、抵近台灣島也應朝著常態化的方向走，「這對台獨是非常有壓力的行動。」

其次，開展1996年式的射擊演習，射擊點可多可少，離台灣島可近可遠，在一些特殊時間點上打擊台當局的氣焰；以及制訂開展針對台當局一旦踩紅線時執行《反分裂國家法》的各種軍事計劃，並且通過媒體向外披露，引導島內輿論的討論。

社評強調，如果台海注定要經歷一場戰爭邊緣的危機，「那就讓它來好了」，「我們當然不希望台海爆發戰爭，但與此同時，我們還有維護國家主權和領土完整的堅定意志。」

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關鍵字：美國在臺協會,AIT,海軍陸戰隊

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