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AIT證實美軍進駐維安　中評社：增加大陸軍事反擊風險

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▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

大陸中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）3日證實，AIT現址從2005年起就有美軍陸戰隊在內的現役軍人駐守，消息一出，《中評社》隨即發布社評指出，此舉是美國在「高調刺激大陸」，「這已接近引爆緊張、甚至衝突的臨界點」，「美軍陸戰隊駐台不會增加台灣安全，相反會加大大陸軍事反擊的風險，蔡當局勿有僥倖心理」。

►AIT首度公開證實2005年起就已派駐陸戰隊

社評指出，美軍陸戰隊進駐AIT一直是敏感問題，美國有線電視新聞網（CNN）2018年9月就曾報道，美國國務院要求美軍安排陸戰隊進駐AIT內湖新館，但當時的美國國防部長馬提斯（ Jim Mattis）決定拒絕國務院這項請求。

但AIT3日證實從2005年起就有美軍駐台，「可說是從低調轉為高調」，社評指出，「這是會刺激大陸敏感神經的。莫非華府真想以所謂的『駐軍』來刺激北京、激怒中國人？」

▲▼美國在台協會。（圖／攝影中心）

▲美國在台協會舊館。（圖／攝影中心）

「台灣有美國陸戰隊人員是公開秘密，早就不是新聞」，社評提到，因涉及與中國大陸的關係，美國陸戰隊人員在台灣脫下軍裝，變身「保全人員、便衣駐台」；「雖然如此，這已接近引爆緊張、甚至衝突的臨界點。AIT今次高調證實有美軍現役人員駐台之後，或還有進一步動作」。

社評最後喊話，「美軍陸戰隊駐台不會增加台灣安全，相反會加大大陸軍事反擊的風險，蔡當局勿有僥倖心理」。

根據了解，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）3日下午表示，AIT搬遷至內湖新館後，新館維安將如同AIT現址一樣，由少數美方人員搭配人數較多的當地聘僱人員，與地方當局合作，負責新館的維安；自2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊。

▼AIT酈英傑處長William Brent Christensen。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院蘇貞昌院長接見AIT美國在臺協會酈英傑處長William Brent Christensen。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：AIT,美軍,陸戰隊,維安,美國在台協會

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