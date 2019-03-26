Apple TV更名添增「HD、4K、+」　產品線定位更清晰

▲目前蘋果官網上的「TV」選項頁面中，主要可區分成硬體設備及軟體服務兩大產品。（圖／截自蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會發布了雜誌與數位內容Apple News+訂閱服務、Apple Pay延伸而來的信用卡Apple Card、遊戲訂閱服務Apple Arcade及全新影音串流服務Apple TV+共4大全新服務。而除了台面上的新產品外，蘋果也釋出了iOS 12.2、tvOS 12.2、macOS 10.14.4以及watchOS 5.2更新，同時也悄悄地更新了官網第四代Apple TV的名稱，使蘋果的串流服務及硬體設備有了更清晰的定位。

目前蘋果官網上的「TV」選項頁面中，主要可區分成硬體設備及軟體服務兩大產品。其中Apple TV 4K及Apple TV HD（即原先的第四代Apple TV），在Apple TV後方加上4K及HD這樣的「畫質」描述，更加便於消費者辨別硬體設備。至於軟體服務則有著蘋果最新的串流影音訂閱服務Apple TV+及Apple TV App。

Apple TV+為全球創意影視人所打造的全新大本營，精彩呈現各類獨家原創節目、電影和紀錄片。全球許多知名影視創作者參與Apple TV+，包括Oprah Winfrey、Steven Spielberg、Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Octavia Spencer、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan、Jon M. Chu 等人精心製作的各類全新型態節目。

蘋果強調，Apple TV+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。