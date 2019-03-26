賈伯斯10年電視夢終於實現　串流媒體服務創造蘋果下個10年

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蘋果於台灣時間週二凌晨1點在加州賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉行新聞發布會，發表了新的數位媒體串流訂閱服務，早在10年前，蘋果創辦人賈伯斯就對「影音串流媒體服務」有了興趣，並致力創造一個無設備限制的串流媒體服務企圖顛覆電視。在iPhone銷售逐漸下滑的窘境下，蘋果更想藉此種媒體服務方式，為蘋果創造下一個黃金10年。

▲ 蘋果創辦人賈伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

蘋果在此次發布會中，發表了新的數位媒體串流訂閱服務，以尋求新的收入增長領域，藉此平衡下滑的iPhone銷售。其中包括Apple製作的原創節目以及HBO和Starz等現有播放器的串流流媒體套餐，最重要的是，蘋果將改進其新聞應用程式，包括在一個地方訂閱幾個主要出版物。

據CNBC報導，此次的發表會對蘋果來說至關重要，不僅因為投資者和分析師認為蘋果的訂閱服務，將成為未來幾年推動收入增長的動力，新服務也代表了蘋果近十年來一直追逐的夢想的高潮。

在2011年提姆．庫克接任蘋果公司首席執行長之前，蘋果一直致力於打入電視領域。根據華特．艾薩克森（Walter Isaacson）2011年出版的《賈伯斯傳》，蘋果公司首席執行長兼聯合創始人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）表示，他想「顛覆」電視。

▲ 賈伯斯也曾想創造「顛覆電視」的媒體服務。（圖／達志影像／美聯社）

「回到賈伯斯，蘋果一直痴迷於內容野心，」Wedbush分析師Daniel Ives說，「但這背後的資源和策略存在缺陷，現在庫比蒂諾也正岌岌可危。」

蘋果公司也表示希望在庫克時代闖入電視，庫克在2012年回答有關Apple TV的問題時表示，「這是一個非常令人感興趣的領域，我們將繼續拉動弦樂，看看這會帶給我們什麼。」

2014年，蘋果負責軟體和服務的高級副總裁Eddy Cue甚至說「電視體驗糟透了」，今天的電視體驗「陷入了70年代」，這與庫克的評論相呼應。今年早些時候，庫克甚至表示他希望能夠「解開」電纜束縛。

在發表會中僅發布「服務」產品的風險更高，因為蘋果在推出新的iPad、iMac電腦和AirPods耳機之後，沒有任何新的硬體在此次發表，通常在發布會上，新硬體是才是果粉們的關注焦點。

Loup Ventures的創始人兼長期的Apple分析師Gene Munster認為這是一個適當的舉措，因為此次發布會可以「以強調服務為重點。」他認為蘋果不希望人們著重關注新的AirPods和iPad，而是希望專注於公司長期的發展方向。

根據高盛（Goldman Sachs）的統計數據，蘋果已經與34種不同的作品合作，每年花10億美元在視頻內容上，並在此次發表會中公布了這些內容。蘋果還邀請了好幾位好萊塢名人參加此次發布會，其中包括Jennifer Aniston和Reese Witherspoon。

這些視頻內容將成為新數位電視戰略的一部分，蘋果公司計劃將其免費提供的原創節目，與HBO和Starz等服務的訂閱頻道混合在一起，用戶可以單獨購買，也可以訂購折扣。但這將大大減少蘋果過去十年的雄心壯志。

▲ 蘋果此次發表會旨在發表串流媒體訂閱服務。（圖／翻攝自Apple官網）

在艾薩克森的《賈伯斯傳》中，蘋果公司似乎是想將建立一個神奇的電視，而不是頻道銷售市場。賈伯斯告訴艾薩克森，「我想創建一個完全易於使用的集成電視機，它將與你的所有設備和iCloud無縫同步，並有你能想像的最簡單的用戶界面。」

蘋果實驗室的原型電視包括超高清顯示器、線上視訊會議攝像頭和與有線電視分開的串流媒體電視服務。據《華爾街日報》報導，Carl Icahn在2015年寫信說他正在投資該公司，因為他預計蘋果將在不久的將來發布新電視，但蘋果已經擱置了這些計劃。

蘋果的電視服務不再是電視機，而是將影像在iPhone、iPad和Apple TV上播放，蘋果還表示願意在第三方小工具上發布視頻。例如，今年1月蘋果公司與三星合作，將iTunes視頻商店引入三星的智慧型電視。

摩根士丹利分析師Katy Huberty在星期五發布的一份報告中寫道，「雖然視頻和新聞服務在最近的新聞報導中占主導地位，但我們認為蘋果今年也會延長其支付和廣告服務，這些領域的任何公告都會帶來積極的意外。」