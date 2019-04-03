黃光芹再加告20名網友　怒嗆「栽贓別人是綠蛆的韓蛆並不可愛」

▲黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹上月因遭韓粉圍剿恐嚇，請辭廣播主持人的工作，近日奔波於警局和法院之間處理案件。昨日，黃光芹看到高雄市議員鄭孟洳質詢高雄市長韓國瑜遭到韓粉恐嚇的新聞，讓她相當心痛，也發現跟恐嚇她的人是同一個人，因此決定在加告20名網友，不再姑息這些網路霸凌者，也痛批「栽贓別人是綠蛆的韓蛆，不會比較可愛！」

黃光芹表示，鄭孟洳在議會質詢中，呼籲韓國瑜必須約束韓粉的違法行為，結果竟然被恐嚇「殺全家」，質疑「台灣還有法理嗎？」這些人必須抓到，否則為害台灣甚鉅，我自然不能置身事外，「今天有黃光芹，明天就還有下一個」，其間，「連某深韓名嘴也遭謾罵、洗版，對方不吭聲，我們也就不好說什麼了。」

▲ 民進黨議員鄭孟洳質詢韓國瑜後遭人恐嚇。（圖／記者李唯甄攝）



黃光芹說，在新聞報導下，「我看到那些留言的韓粉，嫁禍鄭議員自導自演，就像過去嫁禍我一樣，推諉為假韓粉幹的，說我們故意栽給韓國瑜，並狅妄叫囂我們不敢報警」，否則怎麼到現在警方都沒抓到人，也不公佈；一下子，就把受害者打成加害者，這樣，真正的加害者被縱容，才得以持續去加害下一個！

▲ 韓國瑜接受質詢。（圖／記者李唯甄攝）



黃光芹認為，照這些人的分類，他們應自詡為真韓粉，好似撐起這個大旗，就可以恁意妄言，她分析，這些人非但不具備絲毫的司法常識，更不期待他們會具備起碼的民主素養、理性與人道關懷，這些人與那些躲在鍵盤後的網路暴民無異，一樣可恥、可悲、可憐、可恨，「栽贓別人是綠蛆的韓蛆，不會比較可愛！」