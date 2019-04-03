呱吉拒絕時力邀約「不想當人形立牌！」　下句話霸氣力挺釣出林昶佐

▲呱吉站台陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉記者會。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／台北報導

從網紅界攻進政壇的台北市議員「呱吉」邱威傑，之前因為公布議員賺多少受到媒體關注。在網路上擁有高影響力的呱吉收到時代力量立委林昶佐的邀請，希望能替立委候選人陳雨凡站台，但是呱吉卻表示「不想當個人形立牌而已」，但是會陪著他們走完這場漫長的選舉之路。

呱吉感嘆，從事政治工作三個月，開始覺得搞政治很像走夜路，又長又黑、許多路段都無人踏過，但也因為人跡罕至才需要我們先走一步。一個人走夜路很可怕，所以我們總希望找一兩個朋友一起走，才能壯膽、才會安心，「我心裡以為林昶佐就是要人來幫忙壯個膽吧。」

不過，呱吉聽到林昶佐說，「準備在南松山與信義區推舉一個立委候選人陳雨凡」，突然覺得這件事的意義變得不同。

呱吉說，「我從來沒有覺得自己喜歡政治這條路，或者打算這輩子一直幹下去，所以我曾說如果我有什麼影響力的話，我希望能夠分享給所有理念相同的朋友。」

呱吉大讚陳雨凡，放著大好律師的前途，過去十年一直在做法律扶助、司法改革，花費10年的時間打贏台灣歷史上十分重大的跨國企業污染與工傷案件RCA，「如果有誰值得我全力支持，那一定就是她。」

呱吉分析，南松山與信義區過去有很長時間都是單一黨派與單一人選擔任立法委員的角色；如果我們希望為這個地方或台灣中央的立法機構帶來全新的風氣，我們就需要一個像這樣充滿熱情與專業的新人來帶領。

最後，呱吉在私訊裡跟林昶佐說，「我不想當個人形立牌而已，這場選舉的漫漫長路我會從頭到尾一起走。」希望松山信義區能夠出現一位與眾不同的中央民意代表，「我支持陳雨凡。」

林昶佐看到貼文後留言，「當然不能當人形立牌啦！邱議員我們要一起衝ㄟ，全力支持雨凡！」

▲林昶佐留言回應呱吉。（圖／翻攝呱吉臉書）



▲呱吉在臉書發文。（圖／翻攝呱吉臉書）