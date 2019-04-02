潛力新秀爭取立委提名！　徐永明助理將挑戰林昶佐

▲徐永明助理李承植。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

面對2020大選，各地立委提名戰也跟著開打。在台北市中正萬華區立委部分，國民黨不分區立委許毓仁、議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖都磨刀霍霍，有意挑戰現任時代力量立委林昶佐。時力立委徐永明的助理李承值本月2日也開設粉專，正式表態爭取中正萬華區立委提名。

今年31歲的李承值，過去自陽明大學生科學系畢業、台大國發所肄業，他在2015年成為時代力量助理，參與上屆立委輔選，後來加入徐永明國會辦公室至今，不論在法案或是時事議題上，皆貢獻許多，也被視為是黨內的優秀潛力股。

李承值表示，選擇在中正萬華區參選，是因為爸爸是萬華服飾商圈的成衣商，自祖父輩就定居在萬華，後來才輾轉搬遷到板橋，希望他的挑戰可以為黨內帶來一些刺激，除了建立初選制度、引入科學性的民調機制，也可藉此討論時力與他黨合作路線，並讓國會問政的看法可以更聚焦。

李承值強調，他提出「不當小綠」的主張，並非僅只對黨內喊話，而是希望民眾更熟悉時代力量這個政黨，而非把時力視為民進黨的附庸，從勞權、婚姻平權乃至其他更細微的議題，身為在野黨，都必須扎扎實實監督執政黨，才可以對選民有所交代。

對於自家助理欲挑戰林昶佐，徐永明坦言，事前完全不知情，但時力黨內青年幹部參政是個趨勢，也希望更多年輕人參與選舉，因此，李承值有意參選並不奇怪；時力在成長為一個成熟、規模更大的政黨過程中，必然出現其他黨內競爭，不如把握現在這次機會，建立一套可長可久的機制，討論是否要讓現任優先，或者訂定其他初選制度。

時代力量發言人李兆立表示，關於2020大選，黨內初選時程和辦法等皆未定，要等選對會開會討論、提出方案後，再經決策委員會通過。