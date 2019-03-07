吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

▲測謊無法排除諸多干擾因素，不具有科學的再現性，也無法檢視過程與結果的正確性。（圖／視覺中國CFP）

為落實司改國是會議的決議，司法院準備大幅修正《刑事訴訟法》關於鑑定的部分，其中對於測謊報告，也準備明文不具有證據能力。如此的修法建議，自然會引發來自於警界的反彈，也凸顯出目前測謊的科學性、準確性的爭議。

測謊的有效性乃基於以下前提，即人所言真假能夠引發特定的生理反應，且在個人無法自我控制下，這些反應可以被儀器所測知，並為專家所判讀。惟這些前提看似有科學性，卻一直有其爭議存在。

對於測謊有效性的質疑，乃來自於其是否具有客觀性，尤其是施測者的專業性與否、儀器運作是否合於標準、施測環境是否正常等等，皆會影響受測的結果；又在每個人的生理狀況皆不同下，如何能為有一致的判定基準？如與其他科學鑑識技術，如DNA相較，由於DNA鑑定不具有上述的干擾因素，不僅準確性極高，也可由其他專家依據相同程序為檢視。但相對而言，測謊無法排除諸多干擾因素，不具有科學所強調的再現性，也無法檢視過程與結果的正確性，成為測謊鑑定的致命傷。

至於目前司法實務對於測謊報告是否具有證據能力，意見仍屬分歧，有一概否認、也有一概承認者，但多數採取折衷的態度，即在具備一定條件下就能提出於法庭，其中的要件包括：必須得受測者同意、測謊者必須具有專業訓練與經驗、測謊儀器必須良好正常運作、受測者身心正常、受測環境不受外力干擾，以及測謊報告必須將經過載明其中。一旦具備上述條件，雖具有證據能力，卻不能以測謊為有罪的唯一證據，仍須有其他補強證據才行。

所以，目前折衷的作法似為可行之道，就無立法將測謊鑑定報告排除於法庭之外的道理。只是對於司法實務所設定的條件，似無法於現實面落實。如測謊必須經被告同意，但被告是否有可能因害怕不利對待而同意？又在台灣並無測謊專業證照的考試下，法官如何來判斷測謊者有無專業？同樣的測謊儀器是否合格，又該找誰認定？更糟的是，測謊所在，往往為偵訊者所掌控，如調查局或刑事警察局，真可能有不受干擾且被告身心必然保持正常的可能性嗎？

因此在這些看似有客觀標準的要件，實質上卻根本無法達成的情況下，是否該承認測謊報告有證據能力，實得打個大問號。再者，就算承認測謊報告有證據能力，但關於其證明力，也就是可信度來說，也有疑問。假如因為被告不承認犯罪而送測謊卻未通過，是否可因此解讀其犯罪屬實，這與自白無異，且更有爭執。

也因此，對於測謊報告，在其科學與準確性都無法得到確切的證明下，自不宜輕易肯定其證據能力，故藉由修法明文排除，或為未來必須思考的方向。但於現階段，司法實務也應藉由判決，逐步嚴格測謊報告提出於法庭的要件，且就算承認有證據能力，測謊者也必須出庭接受交互詢問，以接受檢驗。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。