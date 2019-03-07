　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲測謊。（圖／視覺中國CFP）

▲測謊無法排除諸多干擾因素，不具有科學的再現性，也無法檢視過程與結果的正確性。（圖／視覺中國CFP）

為落實司改國是會議的決議，司法院準備大幅修正《刑事訴訟法》關於鑑定的部分，其中對於測謊報告，也準備明文不具有證據能力。如此的修法建議，自然會引發來自於警界的反彈，也凸顯出目前測謊的科學性、準確性的爭議。

測謊的有效性乃基於以下前提，即人所言真假能夠引發特定的生理反應，且在個人無法自我控制下，這些反應可以被儀器所測知，並為專家所判讀。惟這些前提看似有科學性，卻一直有其爭議存在。

對於測謊有效性的質疑，乃來自於其是否具有客觀性，尤其是施測者的專業性與否、儀器運作是否合於標準、施測環境是否正常等等，皆會影響受測的結果；又在每個人的生理狀況皆不同下，如何能為有一致的判定基準？如與其他科學鑑識技術，如DNA相較，由於DNA鑑定不具有上述的干擾因素，不僅準確性極高，也可由其他專家依據相同程序為檢視。但相對而言，測謊無法排除諸多干擾因素，不具有科學所強調的再現性，也無法檢視過程與結果的正確性，成為測謊鑑定的致命傷。

至於目前司法實務對於測謊報告是否具有證據能力，意見仍屬分歧，有一概否認、也有一概承認者，但多數採取折衷的態度，即在具備一定條件下就能提出於法庭，其中的要件包括：必須得受測者同意、測謊者必須具有專業訓練與經驗、測謊儀器必須良好正常運作、受測者身心正常、受測環境不受外力干擾，以及測謊報告必須將經過載明其中。一旦具備上述條件，雖具有證據能力，卻不能以測謊為有罪的唯一證據，仍須有其他補強證據才行。

所以，目前折衷的作法似為可行之道，就無立法將測謊鑑定報告排除於法庭之外的道理。只是對於司法實務所設定的條件，似無法於現實面落實。如測謊必須經被告同意，但被告是否有可能因害怕不利對待而同意？又在台灣並無測謊專業證照的考試下，法官如何來判斷測謊者有無專業？同樣的測謊儀器是否合格，又該找誰認定？更糟的是，測謊所在，往往為偵訊者所掌控，如調查局或刑事警察局，真可能有不受干擾且被告身心必然保持正常的可能性嗎？

因此在這些看似有客觀標準的要件，實質上卻根本無法達成的情況下，是否該承認測謊報告有證據能力，實得打個大問號。再者，就算承認測謊報告有證據能力，但關於其證明力，也就是可信度來說，也有疑問。假如因為被告不承認犯罪而送測謊卻未通過，是否可因此解讀其犯罪屬實，這與自白無異，且更有爭執。

也因此，對於測謊報告，在其科學與準確性都無法得到確切的證明下，自不宜輕易肯定其證據能力，故藉由修法明文排除，或為未來必須思考的方向。但於現階段，司法實務也應藉由判決，逐步嚴格測謊報告提出於法庭的要件，且就算承認有證據能力，測謊者也必須出庭接受交互詢問，以接受檢驗。

好文推薦

吳景欽／【謝明達案檢提非常上訴】最高法院該自為判決嗎

吳景欽／怪製造商或程式設計者？無人車肇事誰該負責

吳景欽／【王隆昌案】污點證人本身充滿污點

●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
台南嬤奔夜市買晚餐！回家遭孫女糟蹋　媳婦冷眼：只是孩子
伴娘嫌禮服醜直接丟！E奶人妻婚禮被羞辱才知「超婊真相」
他住新莊副都心「像在殯儀館」！2年沒鄰居嘆：寧住養生村

關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,測謊,刑事訴訟法,司法改革,鑑定制度,專家證人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

林俊宏／刑事鑑定大進步　測謊不得作為證據

刑訴草案可能排除測謊當證據　刑事局：測謊有相當證據能力

蘇友辰、李俊億／測謊之亂　人權之失

劉昌坪／沒說謊何必怕測謊？測謊辦案卻辦出江國慶冤案

小模案被緊咬共犯「無辜關4天」　梁思惠獲賠2萬補償金

小模命案梁思惠：沒人相信我！是我提測謊　不起訴定讞

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官勇於擔責

遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官勇於擔責

遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

涉貪議員隨議會參訪聲請解除限制出境　繳50萬解禁5天

李永然、陳贈吉／偵查不公開落實無罪推定　不再未審先判

阿里山「鄒族妹」火烤香腸燒到國外　她嘆：為什麼台灣人這麼色

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello Kitty滑鼠墊」

爆與姜丹尼爾戀愛ing　河成雲「親自解答」聽到傳聞笑了

馬化騰反超馬雲成「最富」　百度李彥宏、順豐王衛掉出富豪前十

印尼棉蘭首富家作客　西式四合院顯大氣

卓越光纖大股東拆夥　補教名師陳立高價買回持股

湖人戰績不如預期　美媒砲轟詹皇是「可怕」隊友

怕學生受傷，學校球場多「鎖著」　姚明：引入保險機制

等嘸發大財！ 33年「和春影城」將熄燈　高雄人：再見我的回憶

侯佩岑「泡澡」美出新高度！貼身化妝師：她妝前醒膚也用這招

法律熱門新聞

汪小菲大S婚姻觸礁？汪小菲喊告

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院..

林俊宏／測謊不得作為證據

涉貪議員欲隨議會參訪　獲准解禁..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

破壞石犬案　李承龍輕判4月定讞

專訪立委尤美女談淘汰恐龍法官

蘇南／大法庭能救低司法滿意度嗎

吳景欽／測謊報告會說謊？

金孟華／污點證人致命的吸引力？

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

吳景欽／污點證人本身充滿污點

騎單車酒測超標　法界：罰300..

更多熱門

相關新聞

教授誣指女學生劈腿　學生告贏了

國立台灣藝術大學師資培訓中心教授謝如山，在校內散布記載有某位女同學「同時交往2位男友」的書面資料給校內多名教職員，女學生不滿，對謝如山提出加重誹謗的告訴，高等法院審理後，將謝如山判處拘役20日定讞，但宣告緩刑2年，緩刑期間內要提供60小時義務勞務。

KTV毒趴害死正妹　二男均改重判7年半

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官

汪小菲大S婚姻觸礁？汪小菲喊告

指張景森與建商有利益糾葛　吳子嘉再敗訴

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面