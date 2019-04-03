破除視線死角防撞　工研院「智慧道路安全警示系統」獲頒愛迪生獎

▲工研院iRoadSafe智慧道路安全警示系統團隊代表蔣村杰組長（左二）及鄭安凱副組長（左一），由駐美投資貿易服務處孫良輔主任（右二）陪同拜訪紐約市交通局系統工程交通營運副主任Dr. Mohamad Talas（中）分享台灣車聯網場域驗證經驗。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

馬路如虎口，尤其是開車左轉的時候，最怕對向車道來車撞上，而工研院研發的「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」就是針對這樣的視線死角，提前預測發出警示，並即將在美國時間4月4日獲頒有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）。

工研院「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」贏得2019年愛迪生獎評審團青睞，入圍「運輸與物流類-乘客安全」決選，主要採用工研院自行研發的DSRC車間通訊設備，也曾獲得美國交通部rQPL (Research Qualified Products List)的認證肯定。



工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，台灣每年因交通事故有高達4,500億新臺幣的經濟損失，其中近6成交通事故都發生在交叉路口，大部份是因為車輛行經無號誌路口，沒有注意到路口狀態，或是行經號誌路口搶紅燈、黃燈造成，而且車輛與行人的肇事傷亡程度最為嚴重。

▲工研院「智慧道路安全警示系統」獲頒愛迪生獎。（圖／工研院提供）



闕志克指出，一般來說，車對車防碰撞，需要所有的車輛搭載相同技術，透過通訊才能運算相對距離，但現行無法每一台車都裝有類似技術，所以工研院自主研發的iRoadSafe智慧道路安全警示系統，就是透過防碰撞演算法運算人車物件的距離，進一步預測軌跡，來發出警訊的解決方案。



換句話說，就是在路口裝設像是雷達、光達等感測器偵測人車物資訊，通過車載短距無線通訊技術 ( DSRC )，讓車對車、車對路直接通訊，破除視覺盲點障礙，並透過電子看板，提醒用路人達到安全防撞效果。



目前這個技術已經應用在台北市仁愛路的公車與高雄輕軌沿線路口防撞警示系統，新北市也針對車流量較大的路口進行示範應用，台中則針對易肇事路口設置防撞警示系統，其它像是桃園、台南等六都的部分路口皆有相關應用，並已經技轉給國內車載資通訊廠商，包括亞勳科技、鼎漢國際、福華電子等。