「內診選物」挑處女！3大婦科名醫都偷吃女病患　他的下場最慘

圖文／鏡週刊

苗栗1間大型醫院的婦產科名醫，驚爆與年輕女病患有染，醫師太太請人跟監近1個月，今年3月在台南1間旅館抓姦。這位名醫身材高大精壯、長相斯文帥氣，受到不少女病患仰慕，但他疑似有處女情結，常利用內診機會，物色處女病患，並展開追求，被抓姦時還自爆3年前就外遇，而且對象也是處女，絲毫沒有愧疚之意。

婦產科醫師與女病患外遇，之前也有過案例，國內至少有3位婦科名醫都因與女病患有染，甚至還不倫生子，吃上官司。其中，下場最慘的要算是衛福部桃園醫院的劉姓名醫。2016年2月，劉姓名醫與求診的已婚音樂女老師發展出婚外情，並產下1子，但劉不認帳，遭女老師丈夫提告，最後判刑6個月，還須賠償100萬元。

劉姓名醫與妻子結褵多年育有1子，行醫超過20年，在婦科癌症及不孕症方面頗具權威，曾在榮總、衛福部新竹醫院任職。至於與劉姓名醫發生婚外情的女老師，畢業於國立大學音樂研究所，曾是知名樂團附屬合唱團的團員，婚後與丈夫定居新竹，平日教導小朋友音樂，屬於氣質美女。

▲衛福部桃園醫院的劉姓名醫曾與女老師多次在摩鐵、車上發生性關係，女老師隔年產下1子。（翻攝自Google Maps）

2003年間，女老師懷孕產查，掛劉姓名醫門診，2人因而結識，女老師事後因婦科問題到劉的診間治療，且私下常打電話向劉請教問題，2人談得來，久而久之產生情愫，發展成地下戀情。

2010年間，劉姓名醫任職衛福部新竹醫院時，與女老師多次在摩鐵、車上發生性關係，女老師隔年產下1子，但劉翻臉不認、避不見面。2013年，女老師到劉姓名醫家站崗，還向他元配嗆：「我跟妳老公生了兒子！」要求共享丈夫。

隔年1月，女老師的丈夫得知真相後，對劉姓名醫提出利用權勢性交及妨害家庭告訴。劉雖否認留種，但經檢察官要求檢驗DNA，確認就是男嬰生父。法院也將劉判刑6個月，須賠償女老師丈夫100萬元。

另外，2014年10月，高雄義大醫院婦產科莊姓醫師與女病患外遇，女方丈夫上網罵莊是「最沒醫德的醫生」，被莊告妨害名譽，法官審理後，認定莊與女病患確有不倫，因此判女方丈夫無罪。

2013年8月，高雄已婚林姓婦產科醫師與女病患爆不倫、產下2名子女，林男懷疑孩子非他親生，不願負責，女病患最後驗子女DNA打官司，要求林男認養子女，鬧上新聞版面。



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