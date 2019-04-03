婦科名醫嫌棄美女音樂家正宮「下體不緊不美」　偷吃處女從不戴套

▲被抓姦的名醫惱羞成怒，指著老婆大罵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

苗栗1間大型醫院的婦產科名醫，驚爆與年輕女病患有染，醫師太太請人跟監近1個月，今年3月在台南1間旅館抓姦。

抓到老公與小三開房間的醫師太太，第一時間氣憤難平，怒批小三，而被罵得狗血淋頭的小三年紀很輕，根本不敢回嘴，只能無奈蹲坐地上，用手遮臉。

相對於小三的恐慌，醫師老公顯得沉穩許多。他惡狠狠地瞪著老婆，並大聲質問：「妳有證據嗎？衛生紙上有精液嗎？如果妳驗不出有精液反應，我一定會告死妳！」

聽到老公這麼說，醫師太太不甘示弱地反擊：「沒有（用）保險套，當然啊！因為你已經結紮了，不需要了。」

這時，醫師老公突然失控嗆聲：「妳3年前就知道了，張○○就跟妳講過了，為何那時不抓，現在抓！」少婦反嗆：「我不知道，你一個換一個，我哪知道你現在跟誰？我只知道你都找處女啊！」

醫師太太透露，她生了2個小孩之後，老公竟以「下體不緊實、不美了」當藉口，不再跟她溫存，甚至完全沒跟她討論，就跑去結紮，之後還常搞失蹤、手機不接，車上也出現陌生髮夾、染色的長髮，疑似有了小三。

醫師太太在醫院上班的朋友也告訴她，曾在醫院看過她老公跟女同事及病患牽手、擁抱，甚至親吻。醫師太太以此質問老公，不料老公竟大剌剌反嗆：「妳有什麼證據？我告訴妳，我就是在醫院處理的，妳省省吧！抓不到的。」之後名醫更變本加厲，用各種藉口留在苗栗，越來越少回家。

今年2月、過完年後，飽受羞辱的醫師太太求助律師，並透過律師安排蒐證團隊跟監，不到1個月，就抓到老公與小三開房。



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