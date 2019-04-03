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婦科名醫「看處女下體會興奮」…娶美女音樂家不滿足　偷腥還上半套店

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▲名醫（左二）與老婆（右）育有一子一女，原本婚姻幸福美滿，如今已成追憶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年3月10日凌晨2點，台南市1間旅館上演一場抓姦記，1名氣沖沖的少婦在律師、友人及2名員警陪同下，衝進老公與小三入住的客房，並將床單、枕頭套和用過的衛生紙，通通裝進塑膠袋中當成證據。

遭抓姦的婦產科名醫今年32歲，原本是台中1間知名醫院的婦產科醫師，去年底才被高薪挖角到苗栗1間大型醫院。

本刊調查，這位婦科名醫身高約180公分，體格精壯，長相斯文帥氣，學生時代女人緣就極佳，當醫師後更受到不少女同事、病患仰慕。

苗栗某大型醫院婦產科名醫，爆發與女病患外遇的醜聞。（翻攝醫院官網）

至於名醫太太則是留學德國的音樂家，曾受邀加入柏林愛樂交響樂團，但為了老公，放棄德國高薪，回台當家庭主婦兼音樂家教，並為名醫生了2名子女。

醫師太太爆料說：「我跟老公交往時，我曾問他喜歡我什麼？他回答因為我是處女，他說他高中時就立志當婦科醫師，因為那是找到處女的捷徑，還說他看到處女的下體就會興奮。我原本以為那是玩笑話，後來他專挑處女當小三，我才知道是真的。」

與女病患外遇的婦科名醫身材精壯、愛騎自行車，還曾參加比賽。（翻攝臉書）

醫師太太透露，老公之前常常要她把雙腿張開，讓他看下體，也曾說他不僅愛看，還愛聞下體的氣味。後來她生了2個小孩，老公竟以「下體不緊實、不美了」當藉口，不再跟她溫存，甚至完全沒跟她討論，就跑去結紮，之後還常搞失蹤、手機不接，車上也出現陌生髮夾、染色的長髮，疑似有了小三。

名醫（右）之前拍照溫柔指著老婆（左）的臉，與被抓姦時指著老婆痛罵，形成強烈對比。（翻攝臉書）

今年2月、過完年後，醫師太太求助律師，並透過律師安排蒐證團隊跟監，不到1個月，就拍到老公與小三約會、與小四到汽車旅館開房間，還意外發現性需求頗大的老公，會到色情按摩店消費，讓她大吃一驚。

醫師太太認為，老公坐擁小三、小四，或到色情按摩店消費，都只能算道德瑕疵，但與病患上床，已嚴重違背醫學倫理、衝擊公益，因此與律師討論後，也考慮向衛福部提出檢舉，避免再有女病患受害。


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關鍵字：鏡週刊,帥醫偷吃女病患

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