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連醫師都曾被誤認！？　你的「三薄身體」原來是過敏！

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連醫師都曾被誤認！？　你的「三薄身體」原來是過敏！（圖／業者提供）

圖、文／陳映庄醫師、陳欣湄醫師提供

網路上最近流行一陣「三薄身體」的討論話題，很多過敏的網友都曾經因為打噴嚏、流鼻水，被唸是「三薄身體（台語）」！就有醫師跳出來表示，不只一般民眾過敏症狀容易被爸媽認為是著涼、感冒，就連醫師們小時候也都被誤認過！網友看到紛紛表示「原來不只我有這個經驗」、「三薄身體真的被從小唸到大」、「醫生竟然也過敏，求解！」。

小兒科陳映庄醫師就在《臉書》「三寶爸-小兒科陳映庄醫師」粉絲專頁上分享，小時候過敏只要一打噴嚏、流鼻水，爸爸就會唸「怎麼這麼三薄身體！」，然後丟來一件外套，想說孩子穿上衣服保暖後，症狀就會不見。

無獨有偶，家醫科陳欣湄醫師回想到小時候的經驗，也在《臉書》「陳欣湄。家醫科女醫師日常」粉絲專頁上分享，兒時常常莫名覺得鼻子癢，眼睛周圍也總是被自己揉的紅紅的。不僅如此，哥哥也有一樣的問題，長時間流鼻水、咳嗽，且特別容易發生在早晨或睡前，家中長輩雖覺得奇怪，但總是用一句「啊你就是三薄身體，不穿外套身體差啦」一句話簡單帶過，覺得這只是小孩子成長過程中小毛病。直到長大後，因為居住環境的改變減少症狀的發生，才發現一直以來她跟哥哥都是過敏兒。

陳欣湄醫師表示，直到現在，過敏仍是爸媽煩惱的來源。最近門診有個小女孩早晚咳嗽和流鼻水，無論媽媽如何幫她改善環境，也不見好轉，最後透過飲食的調整，搭配益生菌調體質，才對孩子的過敏體質有幫助。陳映庄醫師也進一步解釋，多吃深色蔬菜水果，搭配特定菌種如LP、LGG、NCFM菌的優酪乳或益生菌膠囊，可以維持免疫細胞的平衡，從根本調整過敏體質！

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關鍵字：三薄身體,過敏,LP33,小兒科,孩子,益生菌,體質,三寶爸,陳映庄,陳欣湄

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