瘋電影／我和我的摔角家庭　摔角女將佩姬成名之路

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影超好看，劇情流暢無冷場，過程充滿內涵，一部將摔角深度描述其生態，喚起兒時陪著阿公看日本摔角影帶的記憶，太溫馨懷念了，而電影不但勵志，且充滿溫暖，將家庭的價值擴大到社區關懷，而摔角不但能使人向善，還可提攜邊緣人邁向正途，好友意義的劇本，電影也非常好看，沒想到有摔角家庭這樣的成長環境，太驚喜有趣了。

對於從事摔角運動事業者來說，是一部非常正向，且扭轉摔角形象的超級電影，對於刻板摔角文化暴力衝突的野蠻世界，實在一點都沒興趣，但是看完這部電影之後，對摔角有了不同的態度，不再那麼生冷的排斥，而是會想要看看ＷＷＥ到底是什麼東西，很好其摔角選手除了摔以外，還有巧思設計與戲劇娛樂，太有趣了。

非常推薦來看這部電影，因為不熟悉所以排斥，原來摔角可以如此多元而溫暖，五顆星大推。





片 名：我和我的摔角家庭

英文名稱：Fighting with My Family

類 型：喜劇

上映日期：2019-04-04

片 長：108分鐘

導 演：史蒂芬默錢特(Stephen Merchant)

演 員：巨石強森(Dwayne Johnson) 、 弗洛倫斯佩治(Florence Pugh) 、 琳納海蒂(Lena Headey) 、 文斯范(Vince Vaughn) 、 尼克弗洛斯特(Nick Frost) 、 史蒂芬默錢特(Stephen Merchant)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱



這一部振奮人心的喜劇／劇情片製片為巨石強森、編劇兼導演為史蒂芬默錢特（影集《辦公室瘋雲》、《阿宅出擊》），描述一對兄妹夢想在職業摔角的獨特世界中稱霸一方。不過當夢想成為現實，家庭也面臨分崩離析。

▲WWE是每個摔角選手的夢想天堂。

▲遇見偶像巨石強森，得到一番領悟。

▲從小全家靠摔角收入生活。



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