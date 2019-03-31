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瘋電影／沙贊！　英雄不論小屁孩

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文／賴賴

▲▼沙贊！。（圖／yahoo）

 

瘋言瘋語：

好看，絕對是男孩會愛看的英雄系列故事，而編劇非常聰明，這種手法是讓全天下的純真孩子都有機會成為英雄繼承人，劇情流暢無冷場，內容有溫馨，有兄弟姊妹情誼，有人性惻隱之心，沒有血緣一樣可以有真正的手足情誼，端看品德而不是血液，娛樂價值夠且劇本不深，屬於國小國中都能讀懂的好作品。

在天主教義中人類的七種罪行：傲慢、貪婪、色慾、嫉妒、暴食、憤怒及怠惰，七大惡魔的設計很有梗，電影公司很有誠意地做出七隻不同造型電腦魔鬼，每隻都噁心到爆，七宗罪也再度提醒觀眾，莫忽視這七種行為，台灣人的暴食罪實在不輕，而政治人物的忌妒、貪婪、傲慢、憤怒特性，從媒體出發影響著社會氛圍，這些在看完電影後，都有一定程度的再提醒作用，是很適合闔家觀賞的寓教於樂電影。

好看好笑，假日最佳選擇，看完別急著走，電影有彩蛋。

 

片　　名：沙贊！
英文名稱：Shazam!
類　　型：動作、科幻
口碑場日期：03-29 ~03-31
上映日期：2019-04-03
片　　長：132分鐘
導　　演：大衛桑德柏格(David F. Sandberg)
演　　員：柴克萊威 (Zachary Levi) 、 馬克史壯(Mark Strong) 、吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 亞當布洛迪(Adam Brody)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

我們的內心都有一個超級英雄，只需要一點點魔法就能讓他現身。對比利巴特森（艾許安希 飾）來說，他只要大喊一個字─「沙贊！」─這個在街頭混大，聰明機靈的14歲寄養少年，就會靠著一名古老巫師的幫助，變成一個大人版的超級英雄沙贊！（柴克萊威 飾）。

由於沙贊！這名擁有神祇一般渾身都是結實肌肉的體格，但是內心卻仍是一個小屁孩，所以成人版的沙贊！就會做出任何擁有各種超能力的青少年會做的事，那就是玩得開心玩到嗨！他會飛嗎？他有透視能力嗎？他能用雙手射出閃電嗎？他能翹掉公民課考試嗎？

沙贊！就像一個得意忘形、膽大妄為的小屁孩，準備測試他的超能力的限制，但是他很快就知道自己需要一名大師教會他使用這些超能力，因為他必須對抗由賽迪斯希瓦納博士（馬克史壯 飾）控制的邪惡力量。

《沙贊！》一片堅強的演員陣容還包括傑克狄倫葛雷瑟（《牠》），他飾演比利最好的朋友，而且是超級英雄的頭號大粉絲；比利的寄養家庭成員則包括由葛莉絲福爾頓（《安娜貝爾：造孽》）飾演的瑪莉；由費絲赫曼（熱門影集《這就是我們》）飾演的黛拉；由陳琦燁（《菜鳥新移民》）飾演的尤金；以及由喬芬阿曼（《檀島警騎2.0》）飾演的佩卓。庫柏安德魯斯（熱門影集《陰屍路》）以及瑪莎米蘭絲（熱門影集《飆風女警》）則分別飾演他們的寄養父母維克多和蘿莎范斯奎茲，另外，奧斯卡入圍者吉蒙韓蘇（《血鑽石》）則飾演巫師一角。

《沙贊！》一片設定在DC宇宙，但是風格獨特，絕對是一部適合闔家觀賞、好玩有趣的超級英雄片。這部電影的編劇是亨利蓋登，原創故事來自亨利蓋登和戴倫萊姆克。沙贊！這個漫畫角色是由比爾帕克和C.C.貝克創造。克里斯多福戈席克、傑佛瑞切爾諾夫、巨石強森、丹妮賈西亞以及海勒姆賈西亞擔任執行製片。

導演大衛桑德柏格率領的幕後工作人員包括《安娜貝爾：造孽》的攝影指導麥辛亞歷山大、美術指導珍妮佛史賓斯、剪接師米榭艾勒以及服裝設計師莉亞巴特勒。

▲▼沙贊！。（圖／yahoo）

▲終於來到一處溫暖的寄養家庭，裡面還有寄養兄弟姊妹。

▲▼沙贊！。（圖／yahoo）

▲油條世故的弟弟超搞笑。

▲▼沙贊！。（圖／yahoo）

▲壞人其實也很單純，只是因為老師說他不夠單純就變壞人。


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關鍵字：瘋電影,沙贊！,賴賴,柴克萊威 (Zachary Levi),馬克史壯(Mark Strong),吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou)

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