瘋電影／失控危城　2008孟買飯店恐怖槍擊屠殺九小時

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢很好看，過程緊張無尿點，好幾次都驚嚇得叫出聲，因為是真實事件改編倍感激動，編劇很強，設計這組夫妻帶小孩住進飯店，來強調飯店與人的關係，並無時無刻的將飯店人員服務加進來，這些服務人員真是佛心，編劇端沒有妖魔化恐怖分子，整體感是緊湊好看的。

這部電影由澳洲資金拍攝，澳洲導演英國編劇合力完成，通常這種傷痛事件，在當地是不大能去挑起，必須很小心操作，以免當時受難的家屬有二次傷害的痛苦，而這個孟買飯店事件發生在2008年11月26日，令人難以置信的不遠，電影沒有責難，但是印度政府的急救速度實在不可思議。

無法針對唯一存活的恐怖份子進行深度了解，是很可惜的機會，畢竟要了解成為恐怖份子的原因，才能杜絕悲劇再度發生，單只是年紀輕為了家計去從事恐怖軍事訓練及行為，其實並不太容易說服人，若是像中東飽受戰爭之苦，也因而失去親友之痛憤而投入戰場是合理的，以牙還牙的報復心理，電影這部分就恐怖份子的劇本稍嫌輕描淡寫帶過，不過所有的恐怖份子，罪大惡極都是幕後操作者。

電影好看。

片 名：失控危城

英文名稱：Hotel Mumbai

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-03-29

片 長：123分鐘

導 演：安東尼馬拉斯(Anthony Maras)

演 員：戴夫帕托(Dev Patel) 、 艾米漢默(Armie Hammer) 、娜贊寧波妮亞蒂(Nazanin Boniadi) 、傑森艾塞克(Jason Isaacs) 、 亞努潘卡爾(Anupam Kher)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：龍祥



劇情大綱

2008年11月，來自巴基斯坦的聖戰士在孟買各地發動一系列恐攻，重創了這個印度人口最稠密的城市。在三天的對峙中，這些持槍歹徒攻占了泰姬陵飯店，超過五百名旅客和員工受困其中。



這部緊張刺激的電影，主要是敘述在泰姬陵飯店發生的事件；該飯店是代表印度進步和多樣性的知名地標。在動亂中，來自許多不同國家、文化、宗教和社會階級的人，必須設法團結合作逃出生天。



飯店員工包括知名主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾 飾）和一位文質彬彬的服務生（戴夫帕托 飾），他們冒著生命危險保護飯店的客人。在全球媒體的關注之下，一對夫婦在絕望之餘作出令人難以想像的犧牲，只為保護他們剛出生的孩子，同時還有個冷酷無情的俄國富豪（傑森艾塞克飾演），似乎只在乎他個人的生死。



這部片帶領觀眾進入恐攻事件的中心點，強調各行各業的平凡人面對這場噩夢會作何反應，顯露出在危急時刻團結人們的勇氣和韌性，扣人心弦又鉅細靡遺地呈現悲劇中閃耀的人性光輝。

▲來自世界各地的權貴聚集在此，當時台灣也有旅行團在此住宿。

▲飯店員工普遍都很窮困，但卻在危機時展現人性大善。

▲恐怖份子年紀都很輕，有些是為了賺錢養家。



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