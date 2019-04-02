　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／騙局　權力使人腐爛

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼騙局。（圖／yahoo）



瘋言瘋語：

非常驚喜的一部導演作品，運鏡採類似《索爾之子》主觀鏡頭拍攝，從事件發生開始前一天開始，至事件發生的危機處理，這個政黨副秘書長的政治生涯面臨人生最大變數，前面會有些看不懂，事件發生就一切都懂了，很強大的敘事手法，沒有一分鐘冷場，而最厲害的是結局的落點，這像是一部在罵政客卻又尷尬的顯露自身處境仍然一樣的雙重思考立場作品，超強。

在觀賞電影時，不時的聯想到林益世，這種全球性都存在的貪污政府官員，腐蝕著每個國家的基盤，牠們的生存能力很強，且財力雄厚勢力龐大，犯罪結構紮實，從電影端可見，這些強烈腐蝕性的貪汙蟲，其實自身都非常優秀，聰明、敏捷、活躍、長袖善舞及所向披靡，從電影端似紀錄片的真實，編劇導演想必親身經歷過程，才能如此立體呈現政黨生態與複雜官商勾結的環境話術。

中文片名叫做騙局，感覺電影原名更加貼近電影所呈現的意義，Realm的意思（興趣或活動的）界，領域，範圍，例如：娛樂圈、電影圈、政治圈等，五顆星推薦好作品。



片　　名：騙局
英文名稱：The Realm
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-22
片　　長：132分鐘
導　　演：羅德里哥索羅格耶(Rodrigo Sorogoyen)
演　　員：安東尼奧德拉托雷(Antonio de la Torre) 、路易斯沙耶拉(Luis Zahera) 、 巴巴拉蘭妮(Bárbara Lennie)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：海鵬

劇情大綱

不甘自背黑鍋的他，決定與高層大鬥心機…

深具領袖魅力的政治家馬努爾（安東尼奧德拉托雷 飾），一身清廉形象飽受民眾愛戴，讓他在政壇擁有崇高的名聲與地位。但「權力使人腐化」，馬努爾私底下卻與眾多黨內同儕聯手詐用公款，背地裡靠著洗錢、炒地皮攫取財富，過著國王般的奢華生活。

正當馬努爾準備藉下屆選舉奪權時，他與黨友的貪瀆醜聞案竟東窗事發，讓他一夕間深陷弊案風暴，政治生涯大受打擊。此時，交情甚篤的同儕們，竟紛紛跳出來跟他切割，高層為顧全大局，更「人前手牽手，背後下毒手」強迫他一肩扛起這個大黑鍋。

王國即將崩解，人人各有盤算，馬努爾這才驚覺遭到眾叛親離。不甘自背黑鍋的他，決定與高層大鬥心機。他精心設下一關關騙局，向這些唯利是圖的貪婪者，展開全力反擊...。

▲▼騙局。（圖／yahoo）

▲政黨秘書長的工作是協調利益輸送、官商勾結、貪汙分享及幫黨內貪官擦屁股。

▲▼騙局。（圖／yahoo）

▲沒想到被錄音，電視新聞大放送，黨內決定斷尾求生。

▲▼騙局。（圖／yahoo）

▲為自保，上電視直播新聞卻遭大力阻撓。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
人妻暈船三戰小王被狂盧「想嘿咻」　清醒後竟聯手丈夫反擊
快訊／行政院前院長郝柏村　「左側無力」緊急送三總

關鍵字：瘋電影,騙局,賴賴,安東尼奧德拉托雷(Antonio de la Torre),路易斯沙耶拉(Luis Zahera),巴巴拉蘭妮(Bárbara Lennie)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／騙局　權力使人腐爛

瘋電影／一吻定情　愛情的臨門一腳～情敵

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

瘋電影／騙局　權力使人腐爛

瘋電影／一吻定情　愛情的臨門一腳～情敵

老爸喝醉認錯老婆　15歲女兒遭性侵反怪罪社工：我原諒他了

窮父盲腸炎拒開刀…淚「有工作才有薪」！暖醫塞5千鈔：你家3孩要吃飯

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

上班族低薪怕養不起小孩　家庭月收入平均破10萬才養得起1個

家樂氏業務調整　400億出售部分零食業務給費列羅

王源剪頭髮了！「眉上3公分短瀏海」　新髮型帥哭女粉：又戀愛了

岱宇去年轉虧為盈　決議配發股利0.7元

不再怕蛀牙！　兒童有這些「塗氟補助」你知道嗎？

台股三王喊衝　台股早盤大漲逾85點站上10,700點關卡

此生必去！馬爾地夫「夢幻度假村」盡享海中盪鞦韆+絕美日落

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

名家熱門新聞

2008孟買飯店恐怖槍擊屠殺九..

權力使人腐爛

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

WONDER-FULL　愛與和..

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

高中畢業趴也叫最終破處日

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

超市火鍋肉片變出5道美味料理

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

英雄不論小屁孩

我們的內心都有一個超級英雄，只需要一點點魔法就能讓他現身。對比利巴特森（艾許安希 飾）來說，他只要大喊一個字─「沙贊！」─這個在街頭混大，聰明機靈的14歲寄養少年，就會靠著一名古老巫師的幫助，變成一個大人版的超級英雄沙贊！（柴克萊威 飾）。

2008孟買飯店恐怖槍擊屠殺九小時

缺陷有時會讓你飛起來

假如這個世界上還有其他我們！

3分鐘百句台詞！萬年綠葉大崩潰

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

即／巴黎台灣學生　宿舍輕生亡

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

《玩很大》輸了走心：氣死！

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

奧迪車主謀殺式橫移！物流車撞上護欄卡死

IKEA百元商店4月底收攤民眾驚呼

脫外套有收視　熊熊下秒雙手攤開

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面