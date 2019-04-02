瘋電影／騙局　權力使人腐爛

文／賴賴





瘋言瘋語：

非常驚喜的一部導演作品，運鏡採類似《索爾之子》主觀鏡頭拍攝，從事件發生開始前一天開始，至事件發生的危機處理，這個政黨副秘書長的政治生涯面臨人生最大變數，前面會有些看不懂，事件發生就一切都懂了，很強大的敘事手法，沒有一分鐘冷場，而最厲害的是結局的落點，這像是一部在罵政客卻又尷尬的顯露自身處境仍然一樣的雙重思考立場作品，超強。

在觀賞電影時，不時的聯想到林益世，這種全球性都存在的貪污政府官員，腐蝕著每個國家的基盤，牠們的生存能力很強，且財力雄厚勢力龐大，犯罪結構紮實，從電影端可見，這些強烈腐蝕性的貪汙蟲，其實自身都非常優秀，聰明、敏捷、活躍、長袖善舞及所向披靡，從電影端似紀錄片的真實，編劇導演想必親身經歷過程，才能如此立體呈現政黨生態與複雜官商勾結的環境話術。

中文片名叫做騙局，感覺電影原名更加貼近電影所呈現的意義，Realm的意思（興趣或活動的）界，領域，範圍，例如：娛樂圈、電影圈、政治圈等，五顆星推薦好作品。







片 名：騙局

英文名稱：The Realm

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-03-22

片 長：132分鐘

導 演：羅德里哥索羅格耶(Rodrigo Sorogoyen)

演 員：安東尼奧德拉托雷(Antonio de la Torre) 、路易斯沙耶拉(Luis Zahera) 、 巴巴拉蘭妮(Bárbara Lennie)

國 家：義大利

語 言：義大利語

發行公司：海鵬

劇情大綱



不甘自背黑鍋的他，決定與高層大鬥心機…



深具領袖魅力的政治家馬努爾（安東尼奧德拉托雷 飾），一身清廉形象飽受民眾愛戴，讓他在政壇擁有崇高的名聲與地位。但「權力使人腐化」，馬努爾私底下卻與眾多黨內同儕聯手詐用公款，背地裡靠著洗錢、炒地皮攫取財富，過著國王般的奢華生活。



正當馬努爾準備藉下屆選舉奪權時，他與黨友的貪瀆醜聞案竟東窗事發，讓他一夕間深陷弊案風暴，政治生涯大受打擊。此時，交情甚篤的同儕們，竟紛紛跳出來跟他切割，高層為顧全大局，更「人前手牽手，背後下毒手」強迫他一肩扛起這個大黑鍋。



王國即將崩解，人人各有盤算，馬努爾這才驚覺遭到眾叛親離。不甘自背黑鍋的他，決定與高層大鬥心機。他精心設下一關關騙局，向這些唯利是圖的貪婪者，展開全力反擊...。

▲政黨秘書長的工作是協調利益輸送、官商勾結、貪汙分享及幫黨內貪官擦屁股。

▲沒想到被錄音，電視新聞大放送，黨內決定斷尾求生。

▲為自保，上電視直播新聞卻遭大力阻撓。



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