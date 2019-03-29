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瘋電影／小飛象　缺陷有時會讓你飛起來

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文／賴賴

▲▼小飛象。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

中規中矩但還是好看，難得提姆波頓導演的作品不會嚇哭，這是要給零歲以上的孩子闔家觀賞的溫暖童話，即使是恐怖的動物，也會事先告訴你，這是惡魔島，裡面的動物很可怕，很溫暖的安排卻有不同的心情，整體感是好看的，非常適合幼稚園以上的任何年齡共同觀賞，畢竟會飛的小象實在設計得太逼真了。

以馬戲團為出發點，卻注入現代愛護動物的觀念，非常喜歡這本劇本，馬戲團原來便是帶給人們歡笑的所在，但卻隱藏著虐待動物的現實面，要如何把這個古代遊戲包裝後滿足現代兒童觀賞，且能端正觀念思想，而不被誤導，這部分迪士尼的劇本確實非常優秀，層層把關讓爸媽只要看到迪士尼出品，就可以放心帶小孩去看。

雖然是兒童電影，卻都是神級卡司，全都衝著名導要與提姆波頓合作，故事溫暖細膩，視覺滿足，小飛象超可愛，也真的就向觀賞了一次有小飛象的馬戲團及所有的特技表演，原來把同事當成家人一樣看待，工作起來也可以不那麼痛苦。


片　　名：小飛象
英文名稱：Dumbo
類　　型：冒險、奇幻
上映日期：2019-03-29
片　　長：113分鐘
導　　演：提姆波頓(Tim Burton)
演　　員：柯林法洛(Colin Farrell) 、 伊娃葛林(Eva Green) 、米高基頓(Michael Keaton) 、 丹尼狄維托(Danny DeVito)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

生意岌岌可危的瑪帝奇馬戲團，誕生了一隻有對招風耳的象寶寶，團中兩個年幼的孩子，不顧嘲笑和漫罵，細心呵護這隻特別的小象，終於有天，小象在萬眾矚目下飛向天際，也讓面臨倒閉的馬戲團重振票房。

小飛象驚人的表演引來娛樂大亨凡德爾的目光，在大筆資金的誘惑下，馬戲團的老闆決定把事業賣給凡德爾，馬戲團中的表演者們，包括小飛象，也一同搬到重金打造的大型豪華表演莊園中。

在這裡小飛象和才華洋溢的美女表演家一起演出精彩的空中飛人秀，一切看似美夢成真，直到漸漸的，凡德爾的野心浮上檯面……眾人才驚覺落入黑暗的圈套中……。

▲▼小飛象。（圖／imdb）

▲大遊樂園將馬戲團併進來經營。

▲▼小飛象。（圖／imdb）

▲大美女伊娃葛林擔任駕馭小飛象夥伴。

▲▼小飛象。（圖／imdb）

▲這場遊行戲，製片方真心誠意地端出豪華場面。


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關鍵字：瘋電影,小飛象,賴賴,提姆波頓(Tim Burton)導演,柯林法洛,伊娃葛林,米高基頓,丹尼狄維托

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