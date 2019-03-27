拔菜總部台中監獄「賞花」　抗議阿扁影響選情要求「關回去」

▲全民拔菜總部等團體到台中監獄抗議前總統陳水扁影響選情。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台中報導

全民拔菜總部與台灣退伍軍人權益保障團體27日以「賞花」為名，在台中監獄前，抗議前總統陳水扁趴趴走從事政治活動，影響選情，法務部失職，要求「阿扁關回去」、「開放受刑人每週一次FB直播」等。台中監獄表示，尊重對方意見，一切都依法令辦理。

27日中午，全民拔菜總部、台灣退伍軍人權益保障協會、台灣警察協會等團體約20人，前往台中監獄陳情抗議，前總統陳水扁保外就醫後頻從事正式活動。第四警分局特別派遣警力守住台中監獄大門，未舉牌驅離，約40分鐘後，由獄方代表接下陳情書後結束。

▲▼社團抗議阿扁保外就醫仍趴趴走從事政治活動，影響選情。（圖／翻攝臉書）

台灣警察協會執行長陳志傑表示，陳水扁每天從事政治活動，臉書直播影響選舉，「韓流」強勁卻因陳水扁操弄，產生棄保效應而影響選情。台南第二選區立委補選，國民黨提名立委候選人謝龍介才會輸給民進黨郭國文，陳水扁「亂政」，應該抓回去關。

陳抗團體也高舉標語，要求監獄給受刑人每週一次臉書直播，以及生病比陳水扁嚴重的受刑人，都應該保外就醫。

全民拔菜總部總司令盧朝財說，陳水扁貪污是事實，「收錢建國卻洗錢到國外，誰都看不起」，既然前行政院長賴清德要特赦陳水扁，那就請陳水扁先回監獄，等賴當選總統後特赦，這樣才有尊嚴。

台中監獄對此表示，現在是多元社會，尊重他們的意見，至於陳水扁保外就醫等，都依相關法令審核辦理。

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