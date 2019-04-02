智慧城市再升級　AI機器人前進公幼陪孩子學習

▲AI智能機器人「凱比同學」成為孩子的玩伴。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應AI智慧快速發展，新竹市政府推動「新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置」計畫，2日在大庄國小幼兒園舉辦AI KID START啟動記者會，透過AI智能機器人「凱比同學」，協助教師播放教學影片、動畫，及導入智慧教材，並將幼童學習情況回傳雲端，即時掌握孩童學習進度。新竹市副市長沈慧虹表示，讓「凱比同學」成為孩子的玩伴，一起學習一起成長，藉此發掘孩子更多可能性。

新竹市是全台第一個將機器人引進幼兒園與親子館，設置AI陪伴平台的城市；將在全市親子館和28所公幼引進AI陪伴平台，設置機器人 「凱比同學」與智慧教具。陪伴孩子的AI智能機器人「凱比同學」為「新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置」計畫，由經濟部工業局前瞻數位建設輔助，由地方政府提出智慧城市建設項目，工業局審核投標廠商，最後由廠商與地方政府接洽合作，並產出「AI童樂館」平台

沈慧虹表示，特別感謝經濟部工業局和樂學網全力支持，我們凱比同學不只與孩子互動玩樂外，還能透過雲端掌握發育資料，進而分析教育狀況，對於有特殊發展及特殊專長的孩童，及早介入輔導，挖掘孩子未來更多可能性，她也強調，凱比同學去年底已進駐東區親子館，今年4月也將進入香山親子館，未來北區親子館也在規劃中，7月則完成28所公幼裝設，期盼孩子在智慧AI陪伴中，達到玩樂及減壓的目的，讓身心靈得到最好的發展。

她指出，聽說凱比同學才進駐幼兒原，就有孩子每次來都借用「凱比同學」，透過15分鐘歌唱互動練習，就把26個英文字母背起來，「凱比同學」除了陪伴孩子，也像老師們的助教，讓自然科學和語文等各種知識，變得更加有趣活潑。

沈慧虹表示，新竹市長林智堅上任後，積極規劃「智慧城市」，透過經國橋智慧交通、空氣盒子、好停車App、哺乳室App這些智慧系統，提升市民的生活品質；我們也在上禮拜啟用智慧販賣機，鼓勵弱勢家庭透過愛心卡到販賣機換取物資，讓愛心24小時不打烊。

計畫營運廠商樂學網科技股份有限公司董事長黃旭宏表示，AI陪伴計畫主旨在於引入數位且多元化的教玩具，包含AI機器人、點讀筆、平板、機械動手做、具創意思考力的智慧教具等，同時已於去(107)年12月初於新竹市東區親子館先行進駐，並供民眾自由登記體驗試玩，期間廣獲家長、孩童熱烈迴響，後續經與市府協調討論，擬於今(108)年陸續擴展至新竹市各大(28所)公立幼兒園，除了很感謝新竹市願意提供合作機會外，也很榮幸能與新竹市政府攜手合作。