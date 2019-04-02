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打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

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▲桃園北門國小獲教學卓越「金桃獎」

▲北門國小教學團隊由「機長」蔡明翰校長領軍，宣示卓越啟航。（圖／北門國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區北門國小本著科學玩創意的基礎，成立「北門創翼團隊」在「機長」校長蔡明翰的號召下，以「飛行北門、夢想啟航～天賦悠遊5告讚」為主題，呈現發展數年的課程與教學成果，歷經兩輪競爭激烈比賽、指標評鑑等過程，脫穎而出榮獲「2019年度桃園市教學卓越金桃獎」，將代表桃園參加「全國教學卓越獎」選拔，力爭榮耀。

北門國小校長蔡明翰2日指出，北門國小因鄰近的新興都會型學校環伺，近年來，被喻為是缺乏競爭力的市區「中古學校」，從30年前設校初期的3,000名學童，隨著少子化趨勢與鄰近新設校的虹吸效應，逐年降至如今700多名學生。▲桃園北門國小獲教學卓越「金桃獎」

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▲桃園市教育局林威致副局長頒發給北門國小金桃團隊。▼北門國小親師生共作飛機。（圖／北門國小提供）
▲桃園北門國小獲教學卓越「金桃獎」

北門的孩子就注定缺乏競爭力嗎？學校應該讓孩子學到什麼？著眼孩子未來的發展機會，蔡明翰說，10幾年前，幾個熱愛帶孩子作夢的「飛機老師」，憑著志同道合與一腔教育熱血，帶著孩子做飛機、玩飛機、奠下飛行科學的基礎，建立了科學特色學校品牌。然，隨著飛機老師們的退休、淡出，這股飛行熱情冷卻潛藏了！▲桃園北門國小獲教學卓越「金桃獎」

於是，在檢視學校特色發展亮點的同時，師生們創意玩飛行的共同DNA甦醒活絡了！也加入了新的「翼類老師」，「北門創翼團隊」重新合體，熱血啟航，持續出發「飛行趣」。全校師生合力打造北門飛行夢工場，發展一系列活潑且有創意的體驗課程，透過情境式教學與角色扮演，從具體的國界認識，到賞析各國風情，再縱覽文化之美與差異，皆注入與飛行相關的元素，強化孩子的學習力。

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關鍵字：桃園北門國小,教學卓越金桃獎,北門創翼團隊,飛行夢工場

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