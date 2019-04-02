樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

▲樂天Kobo於今（4/2）宣布電子書閱讀器的中文化介面，將於4月4日起開放軟體更新。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本樂天集團旗下的樂天Kobo電子書，進軍台灣市場兩年半，目前中文藏書超過8萬本，熱門暢銷書籍也有賣出上千本，而去年引進國際版電子書閱讀器之後，使用者最關心什麼時候才有繁中介面，現在確定將於4/4起開放軟體更新，支援機型包含6吋Kobo Clara HD、7.8吋Kobo Aura One以及8吋Kobo Forma等，只要連接網路即自行更新軟體為中文化版本。

樂天Kobo表示，此次更新內容，將支援操作介面的中文化，以及新增中文輸入法服務，使用者可在螢幕上方點選更新圖示按鈕，即可進行更新，再至語言設定中選擇繁體中文就能完成，立即使用中文化選單，並且利用中文輸入法做讀書筆記與搜尋書籍的功能。

另根據樂天Kobo近一年數據統計，電子書銷售成長帶動閱讀量的提升，讀者平均一天花費約30分鐘在閱讀電子書，若再細分裝置，使用手機、平板閱讀時間約在22～25分鐘，大多利用通勤的零碎時間閱讀；若使用電子書閱讀器，讀者每天看書時間更長，平均閱讀時數在1小時左右，且集中於下班後的時間。

歡慶閱讀器中文化介面上線，4/8～4/15於台灣樂天市場購買Forma國際版閱讀器就送1000元購書金，買Clara HD國際版閱讀器送500元購書金，搭配指定信用卡再享最高30%樂天點數回饋，使用APP下單滿額再折200元。樂天Kobo也在連假期間推出4天限時優惠，4/4～4/7，樂天Kobo全站消費滿666元，回饋樂天點數222點，優惠期間還可搭配購買獨家首賣書籍79折起，包括采實《商業框架圖鑑》、一起來出版《金球》，以及沉而不重系列書展85折等。