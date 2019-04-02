　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

樂天Kobo電子書推閱讀器繁中介面 4月4日起支援軟體更新（圖／業者提供）

▲樂天Kobo於今（4/2）宣布電子書閱讀器的中文化介面，將於4月4日起開放軟體更新。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本樂天集團旗下的樂天Kobo電子書，進軍台灣市場兩年半，目前中文藏書超過8萬本，熱門暢銷書籍也有賣出上千本，而去年引進國際版電子書閱讀器之後，使用者最關心什麼時候才有繁中介面，現在確定將於4/4起開放軟體更新，支援機型包含6吋Kobo Clara HD、7.8吋Kobo Aura One以及8吋Kobo Forma等，只要連接網路即自行更新軟體為中文化版本。

樂天Kobo表示，此次更新內容，將支援操作介面的中文化，以及新增中文輸入法服務，使用者可在螢幕上方點選更新圖示按鈕，即可進行更新，再至語言設定中選擇繁體中文就能完成，立即使用中文化選單，並且利用中文輸入法做讀書筆記與搜尋書籍的功能。

另根據樂天Kobo近一年數據統計，電子書銷售成長帶動閱讀量的提升，讀者平均一天花費約30分鐘在閱讀電子書，若再細分裝置，使用手機、平板閱讀時間約在22～25分鐘，大多利用通勤的零碎時間閱讀；若使用電子書閱讀器，讀者每天看書時間更長，平均閱讀時數在1小時左右，且集中於下班後的時間。

歡慶閱讀器中文化介面上線，4/8～4/15於台灣樂天市場購買Forma國際版閱讀器就送1000元購書金，買Clara HD國際版閱讀器送500元購書金，搭配指定信用卡再享最高30%樂天點數回饋，使用APP下單滿額再折200元。樂天Kobo也在連假期間推出4天限時優惠，4/4～4/7，樂天Kobo全站消費滿666元，回饋樂天點數222點，優惠期間還可搭配購買獨家首賣書籍79折起，包括采實《商業框架圖鑑》、一起來出版《金球》，以及沉而不重系列書展85折等。

ET快訊
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」
畫面曝光！內湖男嬰遭保母壓住20分「四肢掙扎」疑被活活悶死

關鍵字：樂天Kobo,電子書,電子書閱讀器,繁中,中文化

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

投幣還會發光！「薩諾斯無限手套」存錢筒限2萬個　小7獨家漫威集點來了

2019春季甜點推薦 Vol. 5！Lady M「櫻花千層蛋糕」、Pinkoi「抹茶季甜點」

【廣編】驚爆！除了老公　三鐵辣媽賈永婕只為「它」獻身

SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

讀冊發起二手書義賣　去年一共賣出12000本挺公益

【廣編】天地合補出動媽祖遶境　揪團乾杯加持行動力

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

樂天Kobo電子書閱讀器繁中介面來了　4/4起支援軟體更新

投幣還會發光！「薩諾斯無限手套」存錢筒限2萬個　小7獨家漫威集點來了

2019春季甜點推薦 Vol. 5！Lady M「櫻花千層蛋糕」、Pinkoi「抹茶季甜點」

【廣編】驚爆！除了老公　三鐵辣媽賈永婕只為「它」獻身

SOGO母親節超狂優惠開跑　化妝品3.3折起，滿5千送2500回饋

讀冊發起二手書義賣　去年一共賣出12000本挺公益

【廣編】天地合補出動媽祖遶境　揪團乾杯加持行動力

《萬葉集》在日本爆賣　熱潮吹來台登網路書店熱搜關鍵字

客製化婚禮夯！中山招待所定情活動　共握毛筆寫「老」好感人

麥當勞大薯「限時7週買一送一」！悠遊卡、icash2.0全面開嗶了

ET行動法庭／遲來的正義還是正義嗎？翁啟惠判無罪　名譽難復

SBL／彈跳怪物米歇爾攻守俱佳　富邦連兩周包辦MVP

13歲爺爺汪「被迫看唱跳表演」　牠滿頭問號：J挖跨謀

抽中豬哥亮節目百萬名車！欠債法警「借友人名」代領　車差點飛了

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

全球最環保國家！電動車佔銷售過半　想買還要排隊等待

蜜月期僅1天！3個原因使Lyft經2個交易日就破發

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

消費熱門新聞

麥當勞大薯限時7週買一送一！

IKEA百元商店4月底收攤民眾..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克這2天「只有4小時」買1..

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

滿千送百回饋無上限！全聯限這2..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

超商土司經典口味霸氣歸隊！

真的！cama愚人節「2杯拿鐵..

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

凱基銀攜台灣大車隊首創信用評分..

更多熱門

相關新聞

電子書vs.紙本　親子共讀互動有差

近年來3C產品崛起，市面上充斥著許多相關產品，而閱讀的書籍從傳統的印刷書漸漸的改成電子書。不過，研究顯示，電子書與印刷書對於親子互動有差異，印刷書較能引導聚焦故事本身。醫師表示，2歲以下嬰幼兒應盡量避免使用3C產品，除了視力尚在發育，大量使用3C產品會導致腦部萎縮，特別是降低語言能力。

《逆轉裁判》合集將進行中文化

書展登場　樂天Kobo電子書限時52折

10招讓消費者豬年別再依賴亞馬遜

新春撿便宜　5大閱讀平台最低45折起

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面