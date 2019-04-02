最美背殺！超Q小男童「留長髮3年」　背後原因暖哭網友

▲男童把留了3年的長髮剪下來，捐髮幫助癌症病患 。（圖／翻攝自Facebook／Hunter Barber）



國際中心／綜合報導

小小年紀就超有愛心！泰國一名男童近日到理髮廳決定把留了3年的長髮給剪下，這頭烏黑又滑順的長髮也讓理髮廳老闆好奇，經詢問後才得知，原來這名男童留長髮的原因是想送給癌症病患做假髮，讓許不少網友大讚佩服，也讓該老闆決定「免費」幫該男童剪一個超帥的髮型。

據《泰國網》報導，這名男童自從3年前聽到有關癌症病患的故事後，便決定開始留長髮幫助癌友。男童母親表示，「當時聽到他有這種想法後感到相當欣慰，並開始鼓勵且共同呵護這頭秀髮，平常都是靠有機護髮產品來養護。」如今，這頭烏黑亮麗又滑順的長髮也讓大家驚艷，男童也終於在近日決定剪去來幫助癌症患者。

▲▼ 男童在剪髮前先將頭髮束起，再逐束剪下來。（圖／翻攝自Facebook／Hunter Barber）



理髮廳老闆亨特·巴伯（Hunter Barber）替男童剪髮也同時張貼了男童的照片並寫道，「他是一位男孩！留了頭髮3年，只為了捐給癌症患者...做得好！」巴伯在知悉男童捐髮的義舉後深受感動，在剪髮時先把頭髮一束束紮起來，之後再細心地一束一束剪下來，方便他捐髮給病人，為了鼓勵男童的善心，巴伯更免費為男童剪了一個十分帥氣的髮型。

▲巴伯免費替男童剪了一個「All Back」頭。（圖／翻攝自Facebook／《泰國網》）



這段感人故事曝光後，馬上感動大批網友，大讚男童真的太有愛心，也紛紛留言表示，「實在令人欽佩」、「善良又可愛的小男孩」、「這孩子長大後一定不得了！」、「從小就是個暖男」，還有網友不禁直呼，男童從背後拍下的長髮照，簡直是「地表最美背殺！」但也有不少網友歪樓表示，「好奇的是…到底是哪一牌洗髮精？」