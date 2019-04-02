臉書新設新聞頁籤提供優質報導　今年底前上線

▲ 臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）透露，他可能會在今年年底之前為臉書添加「高質量新聞」專用頁籤，用以資助值得信賴的高品質報導。

據外媒engadget報導，祖克柏在臉書發布了一段影片，他與擁有眾多新聞媒體的數位出版公司Axel Springer首​​席執行長Mathias Döpfner進行了對談，對話中提出了要在臉書中加入「新聞頁籤（news tab）」的這個想法，這也是他今年對未來社群技術的部分目標。

該服務對用戶來說是免費的，但臉書可能會向出版商付費，祖克柏在該篇聊天影片的貼文中寫道，「對我來說，重要的是我們幫助人們獲得值得信賴的新聞，並找到幫助世界各地記者完成重要工作的解決方案。」他向Döpfner指出，「臉書可能與新聞發布商建立直接關係，以確保他們的內容可用，並是真正高質量的內容。」然而，目前尚不清楚臉書是否會直接向新聞發布商付費（因為它過去曾拒絕這樣做），或者是會提供更大的廣告收入。

鑑於蘋果上週推出了新聞和雜誌訂閱服務，祖克柏的言論更加引人注目。正如蘋果公司所做的那樣，臉書可能會招募編輯，但祖克柏告訴Döpfner，他不確定是否讓用戶可以自行選擇可以看到的內容，或者是否應該由員工挑選。臉書之前曾使用編輯來選擇趨勢主題項目，但這也可能隱含個人對選擇的偏見。

此外，臉書已經宣布了其他幾項支持記者的計劃，包括承諾向當地新聞編輯機構投資3億美元，並為那些有改善新聞可用性的人提供資助，並還在數百個城市有當地新聞的功能。